Kaczyński zachwycony swoim "namaszczeniem" Czarnka na premiera. Chwali go pod niebiosa na X

Jarosław Kaczyński promuje Przemysława Czarnka w mediach społecznościowych, wzbudzając spekulacje o jego politycznej przyszłości.

Lider PiS wskazuje Czarnka jako kandydata na premiera, co potwierdza jego rosnącą rolę w partii.

Były minister edukacji ma być „maszynistą” w pociągu PiS, ale kto pozostaje „kierownikiem”?

Kaczyński promuje Czarnka na X

Podczas konwencji PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że to właśnie Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS na premiera. Prezes partii mówił wtedy o konieczności stworzenia nowego rządu i przekonywał, że w obecnej sytuacji politycznej potrzebny jest wyrazisty lider. Wprost stwierdził: „Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest profesor Przemysław Czarnek”.

Nowy wpis Kaczyńskiego nie jest już przypadkiem

W tym kontekście najnowsza aktywność Jarosława Kaczyńskiego w sieci nabiera dodatkowego znaczenia. Lider PiS opublikował wpis z udziałem Czarnka i podkreślił:

Silna Polska w silnej Europie to nasz cel! Siłą Polski są Obywatele.Suwerenność naszej Ojczyzny nie ma ceny. https://t.co/nqxzQYizGy— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 15, 2026

Do wpisu dołączono nagranie z udziałem Przemysława Czarnka, który pojawił się na spotkaniu z mieszkańcami przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Materiał szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych i został odebrany przez wielu obserwatorów jako kolejny sygnał, że to właśnie były minister edukacji ma odgrywać kluczową rolę w strategii PiS.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Spekulacje wokół roli Czarnka nie są przypadkowe. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że to właśnie on będzie kandydatem partii na premiera w przypadku zwycięstwa w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Sam polityk nie ukrywał, że decyzję prezesa PiS traktuje jako poważne zobowiązanie. Po ogłoszeniu nominacji mówił: „Mam być maszynistą w tym pociągu” – stwierdził Czarnek, dodając jednocześnie, że kierownikiem pozostaje Jarosław Kaczyński.

Wypowiedź ta szybko stała się jednym z najczęściej cytowanych fragmentów jego wystąpienia.

PiS szykuje się do kolejnej kampanii

W ostatnich dniach politycy PiS intensywnie pojawiają się na spotkaniach z wyborcami i w mediach społecznościowych. Wpis Kaczyńskiego z udziałem Czarnka wielu komentatorów interpretuje jako element budowania wizerunku przyszłego lidera rządu.

Decyzja o wskazaniu Czarnka jako potencjalnego premiera pokazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego stawia na polityka wyrazistego i mocno kojarzonego z konserwatywną częścią elektoratu.

