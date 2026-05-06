Wiemy, jak upamiętnią Łukasza Litewkę w Sosnowcu. Symboliczny wymiar

Łukasz Litewka zginął tragicznie w wypadku drogowym 23 kwietnia, do którego doszło na ulicy Kazimierzowskiej między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Gdy jechał rowerem uderzył w niego samochód, który prowadził 57-letni kierowca. Niestety, mimo reanimacji posła nie dało się go uratować. Prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić tragiczne okoliczności zdarzenia, a śledczy analizują każdy element tej tragedii, by dojść do prawdy.

Pogrzeb posła odbył się 29 kwietnia w Sosnowcu i zgromadził tłumy, które chciały pożegnać wyjątkowego człowieka wrażliwego na los innych. W kościele oprócz najbliższej rodziny zmarłego, jego znajomych, krewnych i przyjaciół, pojawili się także politycy. Obecni byli: prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką, która zdobyła się na wzruszający gest i na uroczystości miała ze sobą apaszkę - prezent od posła Litewki; premier Donald Tusk; marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty; wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat; minister Katarzyna Kotula; wicepremier i minister Krzysztof Gawkowski, posłowie: Anna Maria Żukowska, Mariusz Błaszczak, Grzegorz Płaczek, Paulina Matysiak. W czasie uroczystości padło wiele ważnych i poruszających słów, a prezydent przekazał rodzinie zmarłego parlamentarzysty odznaczenie, które pośmiertnie zostało nadane Łukaszowi Litewce, czyli Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Sosnowiec uczci pamięć Litewki. Jest termin ważnego wydarzenia

Gdyby Łukasz Litewka żył to za kilka dni obchodziłby 37. urodziny. Dlatego też w sieci pojawiają się różne inicjatywy, by uczcić właśnie tego dnia pamięć posła. Internauci proponują choćby akcję polegającą na np. dokończeniu zbiórki charytatywnej, którą wspierał polityk. "Super Express" zapytał miasto Sosnowiec, czy na sobotę 9 maja ma zamiar podjąć temat i uhonorować tego dnia zmarłego posła. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że jedną z form uczczenia pamięci zmarłego polityka będzie wspólna organizacja drugiej edycji "Zwierzogrania", która zaplanowana jest w połowie czerwca.

- Dla najbliższych zmarłego zbliżające się urodziny ich syna i brata… będą szczególnie trudne. Każdy, kto przechodził przez bolesny czas żałoby po bliskiej osobie potrafi to zrozumieć … Symbolicznym upamiętnieniem Łukasza Litewki będzie wspólna organizacja drugiej edycji "Zwierzogrania" (14 czerwca), którego miasto jest partnerem. Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta Sosnowca". Kolejne kroki będą ustalane z rodziną - przekazał nam Rafał Łysy, pełnomocnik prezydenta ds. dialogu społecznego, rozwoju i promocji miasta, dyrektor Biura Prasowego oraz rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Litewka był pomysłodawcą wyjątkowego wydarzenia, czyli festiwalu "Zwierzogranie"

Zwierzogranie to festiwal plenerowy połączony ze zbiórką pieniędzy na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. To właśnie Łukasz Litewka, stojący na czele Fundacji #teamLitewka był pomysłodawcą wydarzenia. Tak opowiadał on kilka miesięcy temu o tej inicjatywie: - Każde życie, nawet to najmniejsze, czuje, kocha, tęskni, ale też niestety cierpi, a źródłem tego cierpienia najczęściej jest człowiek. Kocham zwierzęta i nie boję się marzyć. Dlatego w czerwcu idziemy za ciosem i organizujemy kolejne ogólnopolskie święto zwierzolubów.

