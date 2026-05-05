Para prezydencka zabrała głos. Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami

Z okazji 5 maja, Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, para prezydencka opublikowała nagranie, w którym Marta Nawrocka podkreśla, że "bariery, które już dawno nie powinny istnieć", wciąż utrudniają życie.

Prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę, że osoby z niepełnosprawnościami "nie potrzebują szczególnego traktowania. Potrzebują równych zasad", wskazując na konieczność konkretnych zmian w systemie.

Wystąpienie akcentuje potrzebę przejścia od deklaracji do działań, a para prezydencka obiecuje "wspierać" osoby zaangażowane w walkę o dostępność.

Para prezydencka publikuje nagranie. Mówią o barierach i odpowiedzialności

Nagranie zostało opublikowane na platformie X. W krótkim wystąpieniu Marta i Karol Nawroccy odnieśli się do znaczenia 5 maja, podkreślając, że to nie tylko symboliczna data, ale również przypomnienie o konkretnych problemach, które nadal wymagają rozwiązania. Marta Nawrocka zwróciła uwagę na codzienne trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami.

— 5 maja to nie jest zwykła data w kalendarzu. To dzień, który przypomina, że osoby z niepełnosprawnościami wciąż napotykają bariery, które już dawno nie powinny istnieć — powiedziała. — To także dzień zobowiązania, żeby te bariery realnie usuwać — dodała.

W swoim wystąpieniu zaznaczyła również, że mowa o konkretnych osobach, które chcą prowadzić samodzielne życie.

— Mówimy dziś o konkretnych ludziach, o obywatelach naszego państwa, którzy chcą żyć samodzielnie, pracować, uczyć się, budować relacje i brać odpowiedzialność za swoje życie i którzy mają do tego pełne prawo — wskazała.

Karol Nawrocki o równych zasadach i wsparciu

Do tematu odniósł się również Karol Nawrocki, który podkreślił, że kluczowe jest zapewnienie równych zasad i stabilnych rozwiązań systemowych.

— Osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują szczególnego traktowania. Potrzebują równych zasad, przewidywalnych rozwiązań, odpowiedniego wsparcia i możliwości decydowania o swoim życiu — powiedział. — Dlatego sprawy takie jak asystencja osobista i zmiana zasad łączenia pracy z rentą wymagają konkretnych decyzji. To jest kierunek, który wzmacnia godność i realne uczestnictwo w życiu społecznym — zaznaczył. — 5 maja przypomina nam o odpowiedzialności, wspólnej odpowiedzialności za to, żeby państwo polskie było naprawdę dostępne dla wszystkich swoich obywateli, bo wspólnota jest silna wtedy, gdy nikt nie zostaje na jej marginesie — mówił Karol Nawrocki na nagraniu.

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. pic.twitter.com/48sPtjYc3p— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 5, 2026

Nagranie pary prezydenckiej szybko zaczęło krążyć w sieci i wywołało szeroką dyskusję o tym, jak w praktyce wygląda wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wpisuje się to w coraz częstsze oczekiwanie opinii publicznej, by za deklaracjami szły konkretne decyzje i rozwiązania. Właśnie dlatego słowa o równości, dostępności i realnym wsparciu mogą wybrzmieć szczególnie mocno, zwłaszcza w momencie, gdy coraz więcej osób domaga się zmian nie tylko w przepisach, ale w codziennym funkcjonowaniu państwa.

