Posłanka Dominika Chorosińska apeluje o pomoc. Dramatyczny wpis, ruszyła zbiórka

Posłanka Dominika Chorosińska apeluje o pomoc dla prof. Jacka Kurzępy, który walczy z chorobą nowotworową.

Były poseł i socjolog potrzebuje wsparcia finansowego na leczenie, o co prosi również sam profesor.

W sieci ruszyła zbiórka, a Chorosińska zachęca do modlitwy i wsparcia.

Dominika Chorosińska zamieściła w mediach społecznościowych wpis, który od razu przyciągnął uwagę internautów. Posłanka zwróciła się z prośbą o wsparcie dla profesora Jacka Kurzępy, z którym zasiadała w Sejmie poprzedniej kadencji.

Polityk nie ukrywała, że sprawa jest bardzo poważna. W swoim wpisie poprosiła nie tylko o pomoc finansową, ale także o modlitwę za zdrowie Jacka Kurzępy.

— Kochani, mój serdeczny kolega z ławy poselskiej zeszłej kadencji — profesor Jacek Kurzępa potrzebuje pomocy. Proszę Was o szturm do nieba, modlitwę za jego zdrowie i wsparcie finansowe — napisała Dominika Chorosińska.

„Walczył o sprawy młodzieży. Zawsze pomagał innym”

We wpisie Chorosińska podkreśliła, że Jacek Kurzępa przez lata angażował się w sprawy społeczne, szczególnie te związane z młodzieżą. Jak zaznaczyła, teraz sam znalazł się w sytuacji, w której potrzebuje wsparcia innych.

— Jacek to wspaniały człowiek, z sercem na dłoni. Walczył o sprawy młodzieży. Zawsze pomagał innym, teraz on potrzebuje pomocy — dodała posłanka.

Do wpisu dołączono link do zbiórki na leczenie onkologiczne profesora Jacka Kurzępy. Apel szybko zaczął rozchodzić się w sieci, a internauci udostępniają go dalej.

Jacek Kurzępa prosi o wsparcie. „Dziś proszę Was o odrobinę serca”

Głos zabrał również sam Jacek Kurzępa dodając wymowny wpis, proszący o wsparcie. W krótkim, ale bardzo poruszającym wpisie podkreślił, że przez całe życie działał publicznie i starał się służyć innym. Teraz zwrócił się z prośbą o pomoc.

— Kochani, całe życie działałem dla dobra Polski, reprezentowałem Was najlepiej jak umiałem, dziś proszę Was o odrobinę serca — napisał profesor.

Na platformie Zrzutka.pl uruchomiono zbiórkę pod hasłem wsparcia leczenia onkologicznego Jacka Kurzępy. W opisie wskazano, że środki mają pomóc w dalszej walce z chorobą.

Poruszający apel obiegł sieć

Wpis Dominiki Chorosińskiej pokazuje, jak szybko media społecznościowe mogą stać się miejscem mobilizacji i realnej pomocy. W takich sytuacjach znaczenie ma każda reakcja — udostępnienie, wpłata, dobre słowo czy modlitwa, o którą prosiła posłanka.

Sprawa poruszyła wielu internautów, bo dotyczy osoby znanej z działalności publicznej, która dziś sama znalazła się w bardzo trudnym momencie życia. Chorosińska wprost zaapelowała, by nie zostawiać Jacka Kurzępy bez wsparcia.

