Szłapka potwierdził wieści z Watykanu. Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV, ale nie tylko

Premier Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV, co potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.

To pierwsza audiencja Tuska u Leona XIV, choć wcześniej spotykał się z Benedyktem XVI i Franciszkiem.

Wizyta ma szerszy kontekst dyplomatyczny, obejmujący także rozmowy z premier Włoch Giorgią Meloni.

Szłapka potwierdził spotkanie Tuska z papieżem

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że Donald Tusk ma w czwartek 7 maja zaplanowane dwa ważne spotkania. Jedno z nich odbędzie się w Watykanie.

— Spotkania zaplanowane są dwa. Z papieżem i z premier Meloni — powiedział Adam Szłapka podczas konferencji prasowej w KPRM.

Według informacji przekazanych przez Vatican News, premier Donald Tusk ma zostać przyjęty przez papieża o godz. 9.00. Tego samego dnia Ojciec Święty ma spotkać się także z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio.

Donald Tusk leci spotkać się z papieżem Leonem XIV. Oficjalne wieści z Watykanu

Donald Tusk u papieża Leona XIV. To pierwsze takie spotkanie

Dla Donalda Tuska będzie to pierwsza audiencja u papieża Leona XIV. Premier odwiedzał już wcześniej Watykan jako szef polskiego rządu oraz jako przewodniczący Rady Europejskiej. W 2019 roku spotkał się z papieżem Franciszkiem, a w 2007 roku został przyjęty przez Benedykta XVI.

Wizyta szefa polskiego rządu ma także szerszy kontekst dyplomatyczny. Tego samego dnia Tusk ma rozmawiać z premier Włoch Giorgią Meloni. To oznacza, że rzymska podróż premiera będzie obejmować zarówno spotkanie w Watykanie, jak i rozmowy polityczne we Włoszech.

Do spotkania Tuska z papieżem dochodzi krótko po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Watykanie. Prezydent wraz z małżonką Martą i dziećmi został przyjęty przez Leona XIV dzień wcześniej. Tym samym Watykan w krótkim czasie stał się miejscem dwóch ważnych wizyt najważniejszych polskich polityków.

Watykan i Rzym w jednym planie wizyty

Czwartkowa wizyta Donalda Tuska będzie miała wyraźny wymiar dyplomatyczny. Premier zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV, a tego samego dnia spotka się również z premier Włoch Giorgią Meloni. To ważny punkt w kalendarzu szefa rządu, zwłaszcza że rozmowy w Rzymie odbywają się w czasie napiętej sytuacji międzynarodowej i intensywnych dyskusji w Europie o bezpieczeństwie, migracji oraz przyszłości relacji między państwami Unii Europejskiej. Oficjalnych tematów audiencji w Watykanie jeszcze nie podano, ale samo spotkanie polskiego premiera z nowym papieżem będzie wydarzeniem szeroko komentowanym.

Poniżej galeria zdjęć: Papież Leon XIV spotkał się z Andrzejem Dudą

