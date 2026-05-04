Donald Tusk leci spotkać się z papieżem Leonem XIV. Oficjalne wieści z Watykanu

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego, Leona XIV. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się Leonem XIV. Lider Koalicji Obywatelskiej kilkakrotnie i szef rządu odwiedzał już Watykan zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godz. 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godz. 11.30.

USA a Watykan

Jeśli chodzi o wizytę Marco Rubio to warto na nią zwrócić uwagę z tego względu, że relacje między USA a Watykanem są dość napięte, a to przez fakt podejścia Donalda Trumpa do obecnego papieża. Niedawno amerykański prezydent bardzo ostro ocenił papieża Leona XIV: - Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o »strachu« przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii Covid, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw - napisał Trump na platformie Truth Social. Dodał, że o wiele bardziej lubi brata papieża, Louisa Prevosta.

Poprzednie wizyty Donalda Tuska w Watykanie

Ostatnio Donald Tusk miał okazję spotkać się z papieżem Franciszkiem, a wydarzenie miało miejsce w 2019 roku. Politykowi towarzyszyli wówczas najbliżsi: żona Małgorzata Tusk, a także syn Michał z rodziną, czyli żoną i synami, jak również córka Katarzyna Tusk z mężem Stanisławem i starszą córeczką. - Z rodziną u Papieża Franciszka. Właśnie przedstawiam swoją wnuczkę - napisał ówczesny szef Rady Europejskiej.

W 2007 roku zaś Donald Tusk był z wizytą u papieża Benedykta XVI. Rozmowa w cztery oczy trwała wtedy około 20 minut. Na zakończenie Tusk podarował papieżowi model żaglowca ze srebra. Dziękując za prezent Benedykt XVI nawiązał do Gdańska - miasta, gdzie narodziła się "Solidarność". Premier został obdarowany przez papieża medalem pontyfikatu. Podczas wizyty w Watykanie premier Donald Tusk wraz z rodziną modlił się również przed grobem Jana Pawła II w Grotach Watykańskich pod bazyliką św. Piotra. W Watykanie był wtedy też syn premiera Michał, kory złożył na grobie papieża Polaka białe i czerwone tulipany.

7