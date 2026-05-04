Czarne chmury nad Donaldem Tuskiem! Ma powody do zmartwień?

Najnowsze badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wykazało, że 51,1 proc. respondentów ocenia rząd Donalda Tuska "źle".

Negatywne oceny rządu Tuska rosną od marca (49,03 proc.), przez luty (47,2 proc.), do obecnych 51,1 proc.

W tym samym badaniu, blisko połowa Polaków (48,3 proc.) pozytywnie oceniła Karola Nawrockiego w roli prezydenta.

Zgodnie z wynikami badania OGB, 51,1 proc. respondentów oceniło rząd Donalda Tuska "źle". Oznacza to, że ponad połowa ankietowanych ma negatywne zdanie na temat jego funkcjonowania. Jedynie 29,4 proc. badanych wyraziło pozytywną opinię o rządzie premiera, wybierając odpowiedź "dobrze". Natomiast 19,5 proc. ankietowanych zajęło neutralne stanowisko, wskazując opcję "ani dobrze, ani źle". To zły znak dla szefa rządu! Teraz lider PO powinien się zastanowić, jak odwrócić te proporcje, co nie wydaje się łatwym zadaniem.

Analiza danych z poprzednich miesięcy wskazuje na utrzymującą się tendencję spadkową w ocenie rządu Donalda Tuska. W analogicznym sondażu OGB w marcu negatywne oceny stanowiły 49,03 proc., pozytywne 31,14 proc., a neutralne 19,83 proc. W lutym 47,2 proc. ankietowanych oceniło rząd "źle", a 30 proc. "dobrze". W styczniu odsetek negatywnych ocen wyniósł 49 proc. W grudniu 2025 r. negatywne oceny osiągnęły 53,1 proc.

Ocena Karola Nawrockiego

Warto odnotować, że w tym samym badaniu OGB blisko połowa Polaków (48,3 proc.) pozytywnie oceniła Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Jak widać jego ostatnie działania przypadły większości Polaków do gustu, mimo niektórych kontrowersyjnych decyzji.

