Paweł Kukiz w Radzie ds. Nowej Konstytucji. Wyjawił, co będzie jego celem

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-05 14:21

Paweł Kukiz dołącza do Rady ds. Nowej Konstytucji, zapowiadając forsowanie rozwiązań wzmacniających demokrację bezpośrednią. Polityk planuje m.in. konsultacje internetowe dotyczące zmian ustrojowych oraz wprowadzenie reform, takich jak zmiana ordynacji wyborczej czy obniżenie progu referendalnego.

Paweł Kukiz

i

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę ds. Nowej Konstytucji, w skład której weszli uznani prawnicy, byli politycy i eksperci, a także zaprosił do współpracy wszystkie siły polityczne. 
  • Paweł Kukiz zdecydował się dołączyć do Rady, aby forsować rozwiązania wzmacniające udział obywateli w życiu publicznym, takie jak zmiana ordynacji wyborczej, obniżenie progu referendalnego czy uregulowanie instytucji sędziów pokoju. 
  • Premier Donald Tusk odrzucił udział w pracach Rady, wyrażając sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta i oceniając, że obecny system ustrojowy "dobrze służy polskim sprawom". 

Prezydent Karol Nawrocki zainicjował proces tworzenia Rady ds. Nowej Konstytucji. Kancelaria Prezydenta poinformowała o powołaniu pierwszych członków gremium, w skład którego weszli uznani prawnicy, byli politycy oraz eksperci życia publicznego. Wśród powołanych znaleźli się m.in. Julia Przyłębska – była prezes Trybunału Konstytucyjnego, Ryszard Piotrowski – konstytucjonalista, Barbara Piwnik – była minister sprawiedliwości, Józef Zych – były marszałek Sejmu, Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, Anna Łabno – konstytucjonalistka, Piotr Andrzejewski – adwokat i działacz opozycji demokratycznej w PRL, Zdzisław Krasnodębski – socjolog i były europoseł oraz Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa.

Cele Pawła Kukiza

Podczas wystąpienia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, prezydent Nawrocki zapowiedział rozszerzenie składu rady o kolejnych ekspertów: prawników, konstytucjonalistów oraz przedstawicieli różnych środowisk społecznych. Zaproszenia zostały skierowane również do wszystkich sił politycznych w Sejmie. Paweł Kukiz zdecydował się dołączyć do inicjatywy prezydenta. Polityk podkreśla, że liczy na wprowadzenie do projektu konstytucji rozwiązań wzmacniających udział obywateli w życiu publicznym.

- Chodzi m.in. o zmianę ordynacji wyborczej, obniżenie progu referendalnego czy uregulowanie instytucji sędziów pokoju - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Kukiz przyznaje, że obecnie nie ma większości parlamentarnej zdolnej do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej, jednak uważa, że samo przygotowanie projektu może mieć znaczenie w przyszłości.

Odpowiedź na krytykę

Polityk odniósł się także do krytyki swojego udziału w radzie.

- Warto czasem znieść upokorzenia, by walczyć o zmianę ustroju - stwierdził.

Dodał, że będzie konsekwentnie forsował postulaty, z którymi wszedł do Sejmu, licząc, że przynajmniej część z nich znajdzie odzwierciedlenie w projekcie konstytucji.

Arkadiusz Myrcha bezlitosny dla Karola Nawrockiego! "Farsa polityczna pana prezydenta"

- Chciałbym, aby Polska była państwem obywatelskim i normalnym, opartym na wspólnocie, a nie podzielonym na dwa zwalczające się plemiona - powiedział. - Warto było trwać przez ponad dekadę w Sejmie, nawet kosztem opluwania, hejtu, itp., by teraz wejść do Zespołu jako reprezentant Koła Demokracja Bezpośrednia... A propos demokracji bezpośredniej – nie wyobrażam sobie, żeby projekty reform konstytucyjnych nie były na bieżąco konsultowane z Obywatelami. Najsprawniej i najskuteczniej można to robić via internet. I jestem na tę drogę przygotowany, mamy ku temu wszelkie niezbędne narzędzia - dodał.

Sceptycyzm Tuska

Odmienne zdanie prezentuje premier Donald Tusk, który jednoznacznie odmówił udziału w pracach rady. Szef rządu wyraził sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta.

- Prezydent Nawrocki nie wydaje mi się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym - skomentował.

Jego zdaniem obecny system ustrojowy "dobrze służy polskim sprawom". Donald Tusk podkreślił również, że nie traktuje inicjatywy jako poważnej, zaznaczając, że w poważnej rozmowie o konstytucji jestem gotów uczestniczyć, ale nie w zaprezentowanej formule.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Paweł Kukiz:

Tak mieszka Paweł Kukiz
Galeria zdjęć 17
Sonda
Jak oceniasz powstanie Rady ds. Nowej Konstytucji?
PŁK PRZEPIÓRKA: NAWROCKI PŁASZCZY SIĘ PRZED TRUMPEM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAWEŁ KUKIZ