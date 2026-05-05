Donald Tusk zabrał głos ws. Zondacrypto. Padły mocne słowa pod adresem Nawrockiego i Dudy

Donald Tusk o "aferze dekad"

Donald Tusk nie szczędził ostrych słów, nazywając wydarzenia wokół Zondacrypto "największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad". Stwierdził, że w aferę "wplątani bezpośrednio są: były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, i bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji". Zwracając się do opozycji.

- Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie - stwierdził szef rządu.

W kontekście afery, premier Tusk zapowiedział ponowne przedstawienie projektu ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut. Przypomniał, że dwie poprzednie próby wprowadzenia takich regulacji zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tusk podkreślił, że planowana zmiana w projekcie będzie polegała na "jeszcze wyraźniejszym zaostrzeniu kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności".

