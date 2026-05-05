Donald Tusk zabrał głos ws. Zondacrypto. Padły mocne słowa pod adresem Nawrockiego i Dudy

Sara Osiecka
2026-05-05 13:15

Afera związana z platformą Zondacrypto wywołuje coraz większe kontrowersje w polskiej polityce, angażując w dyskusję czołowych polityków i prowadząc do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa. Premier Donald Tusk zapowiedział powrót do prac nad projektem ustawy regulującej rynek kryptowalut, jednocześnie ostro krytykując domniemane powiązania polityków opozycji z aferą.

Autor: Piotr Stańczak
  • Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Zondacrypto, podejrzewając pranie brudnych pieniędzy i oszustwa na znaczną skalę. Sprawa ma duży rozgłos i potencjalnie dalekosiężne konsekwencje.
  • Premier Donald Tusk nazwał sprawę Zondacrypto "największą aferą ostatnich dekad" i wskazał na powiązania polityczne. Sugeruje, że w aferę są wplątani byli i aktualni prezydenci oraz partie opozycyjne, a także politycy przez nie finansowani, apelując do opozycji o współpracę w zablokowaniu tego typu działań.
  • W związku z aferą, premier Tusk zapowiedział ponowne przedstawienie projektu ustawy zaostrzającej regulacje rynku kryptowalut. Celem jest zaostrzenie kar dla oszustów wykorzystujących niewiedzę i marzenia ludzi, a także ochrona państwa i bezpieczeństwa obywateli.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Zondacrypto, podejrzewając pranie brudnych pieniędzy i oszustwa na znaczną skalę. Sprawa nabiera coraz szerszego rozgłosu, a jej konsekwencje mogą być dalekosiężne.

Donald Tusk o "aferze dekad"

Donald Tusk nie szczędził ostrych słów, nazywając wydarzenia wokół Zondacrypto "największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad". Stwierdził, że w aferę "wplątani bezpośrednio są: były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, i bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji". Zwracając się do opozycji.

- Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie - stwierdził szef rządu.

W kontekście afery, premier Tusk zapowiedział ponowne przedstawienie projektu ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut. Przypomniał, że dwie poprzednie próby wprowadzenia takich regulacji zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tusk podkreślił, że planowana zmiana w projekcie będzie polegała na "jeszcze wyraźniejszym zaostrzeniu kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności".

