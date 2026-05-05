Arkadiusz Myrcha bezlitosny dla Karola Nawrockiego! "Farsa polityczna pana prezydenta"

W skład Rady ds. Nowej Konstytucji weszli m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych i była prezes TK Julia Przyłębska. Rada ma być złożona z przedstawicieli klubów i kół poselskich, ekspertów oraz osób o zróżnicowanych poglądach, co wskazuje na zamiar prezydenta do zainicjowania dyskusji nad zmianami w ustawie zasadniczej.

Wiceminister sprawiedliwości nazwał ją "delikatną farsą polityczną" i wyraził przekonanie, że obecna Konstytucja nie wymaga zmian.

Arkadiusz Myrcha podkreślił, że obowiązująca Konstytucja sprawdziła się w praktyce, towarzyszy Polsce od wielu lat, przyczyniła się do wielu pozytywnych zmian i wytworzyła bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że w jego ocenie nie wymaga zmiany.

W skład Rady Nowej Konstytucji, powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, weszli m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, zapowiedział, że w Radzie znajdą się również przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby o zróżnicowanych poglądach i wrażliwościach w kwestiach prawa i funkcjonowania obecnej Konstytucji.

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej określił inicjatywę prezydenta jako "delikatną farsę polityczną". W rozmowie w Radiu RMF24 wyraził przekonanie, że obecna ustawa zasadnicza nie wymaga zmian.

- To jest jakaś delikatna farsa polityczna pana prezydenta - powiedział Arkadiusz Myrcha.

Ocena obecnej Konstytucji

Arkadiusz Myrcha podkreślił, że obecna Konstytucja sprawdziła się w praktyce i towarzyszy Polsce od wielu lat, przyczyniając się do wielu pozytywnych zmian. Zwrócił uwagę na bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które ukształtowało się w okresie jej obowiązywania.

- Tu nie chodzi o jakieś poważne prace nad nowa konstytucją, abstrahując od tego, że nowa konstytucja nie jest potrzebna - stwierdził wiceminister. - Konstytucja jest sprawdzona w boju, towarzyszy nam od wielu lat. W czasie jej obowiązywania zadziało się wiele dobrych rzeczy. Wytworzyło się bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - dodał Arkadiusz Myrcha.

- W mojej ocenie konstytucja nie wymaga zmiany, zwłaszcza w obszarze instytucji czy zasad współpracy - podsumował polityk.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Arkadiusz Myrcha:

19

Sonda Czy Twoim zdaniem powinna zostać napisana w Polsce nowa konstytucja? Tak Nie