Radosław Sikorski szybko odpowiedział Andrzejowi Dudzie! Nie mógł tego przemilczeć

Pentagon ogłosił wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy w ciągu 6-12 miesięcy, a prezydent Trump zapowiedział, że redukcja będzie jeszcze większa. Ta decyzja wywołała dyskusję na temat relokacji tych sił do innych krajów europejskich, w tym Polski.

Donald Tusk podkreśla, że Polska nie powinna "podbierać" wojsk i nie pozwoli na wykorzystywanie kraju do "łamania solidarności europejskiej". Zapewnia jednak, że rząd i prezydent będą współpracować, aby zwiększyć obecność amerykańską w Polsce, jeśli taka szansa się pojawi. Podkreśla, że rozmowy z Pentagonem w tej sprawie trwają od dwóch lat.

Były prezydent Andrzej Duda skrytykował premiera Tuska, sugerując, że działa on na korzyść Berlina, a nie bezpieczeństwa Polski. Na te zarzuty ostro zareagowali m.in. szef MSZ Radosław Sikorski i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, oskarżając Dudę o rozpowszechnianie "durnej propagandy" i kłamstw.

W ubiegły piątek Pentagon ogłosił decyzję o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. W sobotę prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących tam żołnierzy o więcej niż początkowo ogłoszone 5 tysięcy. Ta decyzja wywołała dyskusję na temat ewentualnej relokacji tych sił do innych krajów europejskich, w tym do Polski.

Stanowisko Tuska

W poniedziałek Donald Tusk, komentując zapowiedzi USA, określił plan wycofywania żołnierzy z Europy jako "sprawę delikatną". Podkreślił, że Polska nie powinna "podbierać" wojsk i że nie pozwoli, aby kraj był wykorzystywany do "łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim".

Na pytanie, czy oznacza to brak wsparcia dla wysiłków Pałacu Prezydenckiego w celu przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski, premier zaznaczył, że jeśli prezydent USA i rząd amerykański zdecydują się na relokację wojsk do Polski, będzie to konsekwencja "starań, ale wszystkich". Zapewnił, że w tej kwestii "między rządem a prezydentem i jego ludźmi" nie ma konkurencji ani konfliktu.

- W kwestii obecności wojsk amerykańskich i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi może mamy trochę inne opinie na temat niektórych aspektów polityki amerykańskiej, ale co do istoty sprawy tutaj rząd i prezydent będą na pewno razem ze sobą bardzo blisko współpracowali – zapewnił.

Dodał, że jeśli pojawi się szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, rząd i prezydent będą współpracować "dobrze i zgodnie".

Reakcja Andrzeja Dudy

Mimo klarownej wypowiedzi premiera, były prezydent Andrzej Duda skrytykował go w mediach społecznościowych, pisząc: "Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne?". Duda nawiązał do artykułu portalu "Do Rzeczy", który wyrwał z kontekstu cytat premiera, sugerując, że Tusk "nie pozwoli" na przeniesienie żołnierzy USA do Polski. Na te słowa natychmiast zareagował szef MSZ Radosław Sikorski.

- Myślałem, że on się tylko podlizuje Kaczyńskiemu, a on zdaje się naprawdę w tę durną propagandę wierzy. Tak jak w zamach smoleński. Boże… – podsumował.

Podobnie zareagował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, pisząc na platformie X: "Pisanie takich głupot nie przystoi byłemu Prezydentowi. Kłamstw również. Od dwóch lat zabiegamy o zwiększenie obecności amerykańskiej. Dokładnie o tym mówił dziś Donald Tusk. Ma Pan dziś Radę Nadzorczą w jakiejś firmie - to chyba lepiej Panu wychodzi".

Rozmowy z Pentagonem

Premier Tusk, pytany o poniedziałkową wypowiedź wiceszefa MON Pawła Zalewskiego, który w RMF24 powiedział, że prowadzone są rozmowy z Pentagonem "na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce", potwierdził: "Od dwóch lat prowadzimy te rozmowy". Dodał, że rozmowy te przechodzą różne etapy, ale "sporo się zmieniło" po wybuchu wojny w rejonie Bliskiego Wschodu.

- Wojna z Iranem spowodowała przesunięcie zainteresowania Stanów Zjednoczonych na tamten teatr geopolityczny i to, obiektywnie oczywiście, trochę utrudniło to zadanie - wyjaśnił premier.

