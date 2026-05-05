Gawkowski zobaczył, co w sieci wypisują po śmierci Łukasza Litewki. Zareagował od razu. Grzmi o skandalu!

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki odbyło się w Sosnowcu. Pogrzeb miał charakter państwowy, a uroczystości żałobne rozpoczęły się od mszy w kościele parafialnym pw. św. Joachima. Przewodniczył jej biskup Artur Ważny. Wśród żałobników, którzy przybyli pożegnać posła znaleźli się: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, polityczki lewicy Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, poseł Maciej Konieczny, ale też posłowie z innych opcji politycznych, m.in. Grzegorz Płaczek z Konfederacji i Mariusz Błaszczak z PiS. Obecny był również premier Donald Tusk i wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz para prezydencka Karol i Marta Nawroccy. Prezydent pośmiertnie odznaczył posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. wypadku posła. Na tragicznego zdarzenia zabezpieczono szeroki materiał dowodowy. Śledczy zebrali fragmenty pojazdu, roweru oraz rzeczy osobiste znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu uczestników zdarzenia. Niestety, zaraz po wypadku zaczęły pojawiać się w sieci niesprawdzone informacje dotyczące tragedii, a nawet fałszywe zbiórki podszywające się pod fundację, której założycielem był Łukasz Litewka.

Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, jego partnerka, Natalia, zabrała głos na Instagramie, wyrażając swoje oburzenie dezinformacją i teoriami spiskowymi, które pojawiły się w sieci. Zaapelowała o rozsądek i powstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Uwagę na jej wpis zwrócił też wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, walczący z dezinformacją w sieci. Gawkowski ostro zareagował w odniesieniu do fakenews ws. Litewki:

- Niewiele jest rzeczy bardziej skandalicznych niż żerowanie na tragedii! Dezinformacja może mieć różne oblicza, a ta dotycząca śmierci Łukasza Litewki jest po prostu obrzydliwa i rani jego rodzinę oraz przyjaciół. Nie dajmy się nabrać oszustom i innym szarlatanom! W sieci pojawiło się szereg teorii spiskowych, samozwańczych grup, które zajmują się „ustalaniem prawdy” czy organizują fałszywe zbiórki na #teamLitewka. Bądźcie czujni, weryfikujcie informacje, sprawdzajcie oficjalne komunikaty służb, a przede wszystkim szanujcie pamięć o Łukaszu i spokój jego bliskich!

