Tuż przed świętami Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Prezydent ma powody do radości?

Karol Nawrocki oceniony przez Polaków. Jest najnowszy sondaż. Pojawił się tuż przed świętami

W nowym badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla serwisu Stan360 sprawdzono, jak Polacy oceniają działania Karola Nawrockiego. Jak się okazuje, aż 51,8 proc. badanych ocenia prezydenta "dobrze", jak podano to wzrost o 2,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego z listopada. Natomiast odpowiedź "źle" wskazało 34,2 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). Co ciekawe, w porównaniu z poprzednim badaniem zmniejszył się też udział osób odpowiedzi "ani dobrze, ani źle", aktualnie wyniósł 14 proc.

Jak kształtuje się ocena prezydenta Nawrockiego? Sprawdzono

Podejście do Karola Nawrockiego ulega zamianie. Przypomnijmy, że jest on prezydentem od dnia zaprzysiężenia, czyli od 6 sierpnia 2025. W badaniu OGB ( Ogólnopolskiej Grupy Badawczej) sprawdzono, jak kształtuje się ono w ciągu minionych miesięcy od momentu objęcia przez niego urzędu prezydenta. Przeanalizowano dane i jak się okazało w sierpniu osób oceniających działania prezydenta Nawrockiego "dobrze" było 42 proc., we wrześniu już 47 proc., a w październiku nieco mniej, bo 46 proc.

Natomiast wzrost dobrych ocen odnotowano w listopadzie, wtedy było to 50 proc., a w grudniu znów więc badanych dobrze oceniło prezydenta wynik to niemal 52 proc. Jeśli spojrzeć na ocenę przeciwną, to "Źle" prezydenturę Karola Nawrockiego oceniało w sierpniu i we wrześniu 33 proc. badanych, zaś w październiku nieco mniej, bo 31 proc.. W listopadzie taką odpowiedź dało 35 proc., a w grudniu - nieco ponad 34 proc.

Jeśli zaś wziąć pod uwagę odpowiedź "ani dobrze, ani źle", to tu najbardziej zmieniał się wskaźnik odpowiedzi. W sierpniu wyniósł 26 proc., we wrześniu spadł do 19 proc., w październiku wzrósł do 23 proc., natomiast w listopadzie wyniósł 16 proc., a w grudniu nieco spadł, do poziomu 14 proc.

Polacy za Nawrockim? Badania na to wskazują

Warto przy okazji wspomnieć, że Karol Nawrocki wciąż cieszy się dobrą opinią wśród Polaków. Wystarczy wspomnieć choćby niedawny ranking zaufania do polityków, w którym obecny prezydenta zajął pierwsze miejsce, a tym samym zanotował rekordowe poparcie. Uzyskał wyniki sięgający aż 51,8 proc. w rankingu IBRiS dla Onetu.