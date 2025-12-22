Tak Karol Nawrocki zamierza spędzić Wigilię. Można się zdziwić

- Prezydent Karol Nawrocki spędza Wigilię z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy polsko-białoruskiej.
- Wizyta ma na celu wyrażenie wsparcia i podziękowanie za ich służbę w obliczu presji migracyjnej.
- Prezydent będzie obserwował działania operacyjne służb mundurowych.
Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, poinformował, że prezydent Karol Nawrocki, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Policji. Prezydent spędzi z nimi Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, obserwując ich działania operacyjne na granicy Polski z Białorusią. Informację tę przekazano w poniedziałek za pośrednictwem platformy X.
Podziękowania za służbę
Współpracownik Karola Nawrockiego podkreślił, że obecność prezydenta ma na celu wyrażenie uznania dla trudnej i odpowiedzialnej służby żołnierzy i funkcjonariuszy.
- Żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej – zaznaczył rzecznik prezydenta.
Wizyta prezydenta Nawrockiego wpisuje się w szerszy kontekst trwającej od kilku lat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Region ten jest miejscem działań hybrydowych oraz presji migracyjnej, które są inspirowane przez Białoruś i Rosję. Służby mundurowe pełnią tam nieustanną służbę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności granic Rzeczypospolitej Polskiej.
