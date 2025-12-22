Tak Karol Nawrocki zamierza spędzić Wigilię. Można się zdziwić

W obliczu trwającej presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o spędzeniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę w tym rejonie. Wizyta ma na celu wyrażenie wsparcia i podziękowania za ich zaangażowanie w ochronę granic państwa.

  • Prezydent Karol Nawrocki spędza Wigilię z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy polsko-białoruskiej.
  • Wizyta ma na celu wyrażenie wsparcia i podziękowanie za ich służbę w obliczu presji migracyjnej.
  • Prezydent będzie obserwował działania operacyjne służb mundurowych.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, poinformował, że prezydent Karol Nawrocki, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Policji. Prezydent spędzi z nimi Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, obserwując ich działania operacyjne na granicy Polski z Białorusią. Informację tę przekazano w poniedziałek za pośrednictwem platformy X.

- W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią - czytamy.

Podziękowania za służbę

Współpracownik Karola Nawrockiego podkreślił, że obecność prezydenta ma na celu wyrażenie uznania dla trudnej i odpowiedzialnej służby żołnierzy i funkcjonariuszy.

Tuż przed Wigilią problemy w domu Kasi Tusk. "Moja mała, świąteczna tradycja"

- Żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej – zaznaczył rzecznik prezydenta.

Wizyta prezydenta Nawrockiego wpisuje się w szerszy kontekst trwającej od kilku lat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Region ten jest miejscem działań hybrydowych oraz presji migracyjnej, które są inspirowane przez Białoruś i Rosję. Służby mundurowe pełnią tam nieustanną służbę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności granic Rzeczypospolitej Polskiej.

