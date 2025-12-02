Polacy ocenili działalność Nawrockiego. To nie pozostawia wątpliwości!

Ten sondaż ucieszy prezydenta. Oto, jak oceniają go Polacy

Z najnowszego sondażu UCE Research na zlecenie Onetu wynika, że Karol Nawrocki może mieć powody do zadowolenia. Dlaczego? Z przeprowadzonego badania wyłania się obraz prezydenta, którego popiera niemal połowa społeczeństwa. W badaniu, które zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025, ankietowanym postawione zostało pytanie następującej treści: "Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę prezydenta Karola Nawrockiego?". Jak wyglądały odpowiedzi?

Aż 46,8 proc. badanych w sondażu oceniło dobrze dotychczasową pracę prezydenta Karola Nawrockiego (w tym 21,8 proc. osób wskazało na odpowiedź "bardzo dobrze", a 25 proc. badanych "raczej dobrze"). Przeciwnego zdania o prezydencie jest łącznie 30,1 proc. biorących udział w sondażu, (w tym 15,2 proc. ocenia jego pracę "bardzo źle", a 14,9 proc. ocenia ją "raczej źle". Natomiast 23,1 proc. osób postawiło na odpowiedź "Trudno powiedzieć".

Nawrocki liderem sondaży i rankingów

Co ciekawe, w ostatnich tygodniach jasno widać, że Karol Nawrocki cieszy się dobrą opinią wśród Polaków. Wcześniejsze badania to potwierdzają. Wystarczy wspomnieć choćby niedawny ranking zaufania do polityków, w którym obecny prezydenta zajął pierwsze miejsce, a tym samym zanotował rekordowe poparcie. Uzyskał wyniki sięgający aż 51,8 proc. w rankingu IBRiS dla Onetu.

Również w innych sondażach wygrywa. Choćby w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", w którym na pytanie: czy ma on szansę stać się głównym liderem polskiej prawicy, aż 58 proc. Polaków odpowiada twierdząco. W najnowszym sondażu "Super Expressu", w którym sprawdziliśmy, jak niemal pół roku po wyborach prezydenckich zagłosowaliby Polacy także pokonał rywala. Krótko mówiąc, Karol Nawrocki ma teraz bardzo dobry moment i jak widać, Polakom nie przeszkadza nawet to, że między nim a rządem Donalda Tuska mocno iskrzy.

