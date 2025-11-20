Prezydent Nawrocki zostanie liderem prawicy? Polacy realnie ocenili jego szanse

2025-11-20 18:25

Prezydent Karol Nawrocki (42 l.) cieszy się poparciem dużej części społeczeństwa. A czy ma szansę stać się głównym liderem polskiej prawicy? Okazuje się, że aż 58 proc. Polaków odpowiada twierdząco na tak zadane pytanie! Takie są wnioski z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego na zlecenie „Super Expressu”.

Czy Nawrocki będzie liderem prawicy?

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest już tak duże jak dawniej. Popierany przez PiS prezydent Karol Nawrocki cieszy się jednak bardzo dużym zaufaniem społeczeństwa. Czy w tej sytuacji stanie się głównym liderem polskiej prawicy? Takie pytanie zadał ankietowanym Instytut Badań Pollster. Większość osób, które wypowiedziały się na ten temat (58 proc.), uważa prezydenta za lidera. Przeciwnego zdania jest zaś 42 proc. Polaków.

Sikorski gani Nawrockiego. Poseł PSL: Prezydent dał pretekst

- Nie ma co zastanawiać się nad szansami prezydenta. Karol Nawrocki jest liderem polskiej prawicy odkąd wygrał wybory. Przecież wygrał je dzięki głosom wyborców PiS oraz głosom wyborców Konfederacji – komentuje wynik sondażu dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW.

Prezydenta popierają PiS i Konfederacja

Takie samego zdania jest inny politolog, prof. Kazimierz Kik. - Prezydent Nawrocki już jest reprezentantem całej prawicy, gdyż ma poparcie Konfederacji – zauważa prof. Kik. Ekspert ma jednak poważne wątpliwości, czy taka powinna być rola prezydenta Polski. - Wbrew deklaracjom Nawrockiego z kampanii, nie stara się on zjednoczyć mocno spolaryzowanego politycznie społeczeństwa. Nie jest więc prezydentem Polaków, tylko prezydentem jednego obozu politycznego – dodaje Kik.

W połowie listopada minęło 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Instytut Badań Pollster zadał przy okazji ankietowanym drugie pytanie: „Jak oceniasz prezydenta po 100 dniach urzędowania?” Wynik? 24 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie dobrze”, a 25 proc. – „raczej dobrze”. Z kolei „raczej źle” wskazało 12 proc., a „zdecydowanie źle” – 27 proc. Łącznie dobrą ocenę wystawiło prezydentowi zatem 49 proc. badanych, złą – 39 proc., a 12 proc. nie miało zdania.

Badanie wykonano w dniach 15-17 listopada na grupie 1003 dorosłych Polaków. 

