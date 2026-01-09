Ludzie Trumpa wkroczyli w konflikt Nawrockiego i Sikorskiego? "W Waszyngtonie rośnie zniecierpliwienie"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-09 13:09

Spór Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego w sprawie niektórych nominacji ambasadorskich trwa w najlepsze. Jak się okazuje, w najbliższym czasie ma dojść do spotkania prezydenta z wicepremierem i szefem MSZ w tej właśnie sprawie. Jak wynika z wypowiedzi posła KO Mariusza Witczaka, której udzielił na antenie Polsat News, mocno nalegać na to miały same amerykańskie władze!

Autor: Photo/Julia Demaree Nikhinson, Photo/Czarek Sokolowski, Photo/Virginia Mayo/ Associated Press
  • Trwa konflikt o nominacje ambasadorskie.
  • Dwa nazwiska wywołują największe kontrowersje.
  • W spór ma podobnież wejść właśnie administracja USA.

Spór o nominacje ambasadorskie między prezydentem (najpierw Andrzejem Dudem, a później Karolem Nawrockim) a szefem MSZ Radosławem Sikorskim od marca ubiegłego roku. Kością niezgody są kandydatury Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha, na które urzędująca głowa państwa nie wyraża zgody. Ten drugi obecnie kieruje  placówką dyplomatyczną w USA jako pełniący obowiązki charge d'affaires. Jak twierdził Mariusz Witczak z KO sytuacja ta jest bacznie obserwowana w Waszyngtonie. Co więcej, wywołuje ona w administracji Donalda Trumpa coraz większe zniecierpliwienie. 

Poseł KO przekonywał w Polsat News, że władze w USA zaczynają działać, aby sprawę ambasadora jak najszybciej uporządkować. - Amerykanie naciskają na kancelarię prezydenta Nawrockiego i opinia międzynarodowa, bo są różne źródła nacisków, żeby jednak sprawę ambasadora uporządkować – przekonywał polityk rządzącej koalicji. Według posła Karol Nawrocki ma się wkrótce spotkać z Radosławem Sikorskim w tej sprawie, jednak w Waszyngtonie mimo wszystko rośnie zniecierpliwienie, zwłaszcza że nie jest powiedziane, że owe spotkanie zakończy się wypracowaniem jakiejkolwiek ugody.

Poseł KO ocenił też zaskakująco, że jego zdaniem relacje polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem wcale nie są szczególnie dobre, a USA od dłuższego czasu okazują niezadowolenie w związku z brakiem nominacji, winiąc za tę sytuację głównie Nawrockiego. - Relacja Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego ma charakter kurtuazyjny - stwierdził bez ogródek.

KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP
RADOSŁAW SIKORSKI
AMBASADOR POLSKI