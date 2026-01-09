Trwa konflikt o nominacje ambasadorskie.

Dwa nazwiska wywołują największe kontrowersje.

W spór ma podobnież wejść właśnie administracja USA.

Spór o nominacje ambasadorskie między prezydentem (najpierw Andrzejem Dudem, a później Karolem Nawrockim) a szefem MSZ Radosławem Sikorskim od marca ubiegłego roku. Kością niezgody są kandydatury Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha, na które urzędująca głowa państwa nie wyraża zgody. Ten drugi obecnie kieruje placówką dyplomatyczną w USA jako pełniący obowiązki charge d'affaires. Jak twierdził Mariusz Witczak z KO sytuacja ta jest bacznie obserwowana w Waszyngtonie. Co więcej, wywołuje ona w administracji Donalda Trumpa coraz większe zniecierpliwienie.

Zobacz: Afera w Sejmie! Senator PiS przeprosi znaną dziennikarkę za mocno obraźliwe słowa? Nagrały się!

Poseł KO przekonywał w Polsat News, że władze w USA zaczynają działać, aby sprawę ambasadora jak najszybciej uporządkować. - Amerykanie naciskają na kancelarię prezydenta Nawrockiego i opinia międzynarodowa, bo są różne źródła nacisków, żeby jednak sprawę ambasadora uporządkować – przekonywał polityk rządzącej koalicji. Według posła Karol Nawrocki ma się wkrótce spotkać z Radosławem Sikorskim w tej sprawie, jednak w Waszyngtonie mimo wszystko rośnie zniecierpliwienie, zwłaszcza że nie jest powiedziane, że owe spotkanie zakończy się wypracowaniem jakiejkolwiek ugody.

Sprawdź: PILNE! Węgry znów udzielają azylu Polakom? Nieoficjalnie: dwa bardzo znane nazwiska!

Poseł KO ocenił też zaskakująco, że jego zdaniem relacje polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem wcale nie są szczególnie dobre, a USA od dłuższego czasu okazują niezadowolenie w związku z brakiem nominacji, winiąc za tę sytuację głównie Nawrockiego. - Relacja Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego ma charakter kurtuazyjny - stwierdził bez ogródek.

Galeria poniżej: Nawrocki stał obok instrumentu i aż go kusiło! Nie mógł się powtrzymać. Nagranie krąży po sieci

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie

Sonda Kiedy powinno dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Radosławem Sikorskim? jak najszybciej po świętach, gdy „emocje opadną” dopiero gdy MSZ i Pałac się porozumieją