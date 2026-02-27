Pilny apel Ministerstwa Spraw Zagranicznych! Mówią o wysokim ryzyku

MSZ ostrzega przed podróżami do Libanu i apeluje o jego natychmiastowe opuszczenie przez przebywających tam Polaków, ze względu na wysokie ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Resort alarmuje, że przestrzeń powietrzna w Libanie może zostać zamknięta, co utrudni lub uniemożliwi powrót do kraju drogą lotniczą.

Ostrzeżenia MSZ są związane z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie, gdzie koncentrowane są siły USA i rozważane są różne scenariusze operacji militarnych, w tym ataki na Iran. Podobne ostrzeżenia wydano w związku z podróżami do Izraela i Iranu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dotyczące podróży do Libanu, powołując się na niestabilną sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W komunikacie opublikowanym na profilu "Polak za granicą" w serwisie X, resort podkreślił wysokie ryzyko eskalacji konfliktu w regionie.

MSZ alarmuje, że przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w Libanie może zostać zamknięta, co w konsekwencji może uniemożliwić lub znacząco utrudnić powrót do kraju drogą lotniczą. W związku z tym, obywatele polscy przebywający obecnie w Libanie są proszeni o natychmiastowe opuszczenie tego kraju.

W komunikacie MSZ zawarto również szereg zaleceń dla Polaków znajdujących się w Libanie. Należy zabezpieczyć środki finansowe, zawsze mieć przy sobie paszport, naładowany telefon oraz podstawowe leki. Resort wskazuje także na konieczność rejestracji w systemie Odyseusz, co ma ułatwić kontakt i ewentualną pomoc konsularną. W komunikacie podano również dane kontaktowe do polskiego konsula w Bejrucie.

Ostrzeżenia dotyczące Izraela i Iranu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało również osobne ostrzeżenia dotyczące podróży do Izraela i Iranu, podkreślając ogólną niestabilność bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Ostrzeżenia MSZ są bezpośrednio związane z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie. W regionie od kilku tygodni koncentrowane są siły Stanów Zjednoczonych, co sugeruje możliwą interwencję. Dotychczasowe negocjacje w Genewie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Według doniesień medialnych, szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego adm. Brad Cooper przedstawił prezydentowi USA potencjalne scenariusze operacji militarnych. Mogą one obejmować ataki na irańskie instalacje nuklearne i rakietowe. W przypadku dalszej eskalacji i zaangażowania Izraela, rząd USA rozważa również możliwość zmiany reżimu w Teheranie.

Izraelski portal Ynet, powołując się na wewnętrzne dokumenty ministerstwa zdrowia, informuje, że placówki medyczne w całym kraju przygotowują się na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem, USA a Iranem.

