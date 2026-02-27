Pilny apel Ministerstwa Spraw Zagranicznych! Mówią o wysokim ryzyku

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-27 18:10

MSZ ostrzega przed podróżami do Libanu i regionu, w obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie. Resort apeluje o natychmiastowe opuszczenie Libanu, wskazując na wysokie ryzyko eskalacji konfliktu i możliwe utrudnienia w powrocie do kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazuje kondolencje rodzinom ofiar tragedii w Vancouver

i

Autor: www.gov.pl/ Materiały prasowe
  • MSZ ostrzega przed podróżami do Libanu i apeluje o jego natychmiastowe opuszczenie przez przebywających tam Polaków, ze względu na wysokie ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
  • Resort alarmuje, że przestrzeń powietrzna w Libanie może zostać zamknięta, co utrudni lub uniemożliwi powrót do kraju drogą lotniczą.
  • Ostrzeżenia MSZ są związane z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie, gdzie koncentrowane są siły USA i rozważane są różne scenariusze operacji militarnych, w tym ataki na Iran. Podobne ostrzeżenia wydano w związku z podróżami do Izraela i Iranu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dotyczące podróży do Libanu, powołując się na niestabilną sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W komunikacie opublikowanym na profilu "Polak za granicą" w serwisie X, resort podkreślił wysokie ryzyko eskalacji konfliktu w regionie.

MSZ alarmuje, że przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w Libanie może zostać zamknięta, co w konsekwencji może uniemożliwić lub znacząco utrudnić powrót do kraju drogą lotniczą. W związku z tym, obywatele polscy przebywający obecnie w Libanie są proszeni o natychmiastowe opuszczenie tego kraju.

W komunikacie MSZ zawarto również szereg zaleceń dla Polaków znajdujących się w Libanie. Należy zabezpieczyć środki finansowe, zawsze mieć przy sobie paszport, naładowany telefon oraz podstawowe leki. Resort wskazuje także na konieczność rejestracji w systemie Odyseusz, co ma ułatwić kontakt i ewentualną pomoc konsularną. W komunikacie podano również dane kontaktowe do polskiego konsula w Bejrucie.

Melania Trump w ONZ. Przewodniczy Radzie, gdy Trump tnie fundusze

Ostrzeżenia dotyczące Izraela i Iranu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało również osobne ostrzeżenia dotyczące podróży do Izraela i Iranu, podkreślając ogólną niestabilność bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Ostrzeżenia MSZ są bezpośrednio związane z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie. W regionie od kilku tygodni koncentrowane są siły Stanów Zjednoczonych, co sugeruje możliwą interwencję. Dotychczasowe negocjacje w Genewie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Według doniesień medialnych, szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego adm. Brad Cooper przedstawił prezydentowi USA potencjalne scenariusze operacji militarnych. Mogą one obejmować ataki na irańskie instalacje nuklearne i rakietowe. W przypadku dalszej eskalacji i zaangażowania Izraela, rząd USA rozważa również możliwość zmiany reżimu w Teheranie.

Izraelski portal Ynet, powołując się na wewnętrzne dokumenty ministerstwa zdrowia, informuje, że placówki medyczne w całym kraju przygotowują się na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem, USA a Iranem.

Sonda
Czy sądzisz, że USA rozpoczną wojnę z Iranem?
Wstęp exb 27.02.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIBAN
IRAN