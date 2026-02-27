Sejm uchwala ustawę SAFE. Prezydent analizuje, Bogucki studzi emocje

Polska ma możliwość zaciągnięcia korzystnych pożyczek w wysokości 43,7 mld euro na cele obronne w ramach programu SAFE. Ustawa wdrażająca ten program budzi jednak kontrowersje.

Prezydent RP ma wątpliwości co do ustawy, szczególnie w kontekście mechanizmu warunkowości, który w opinii otoczenia prezydenta może prowadzić do "szantażu politycznego" ze strony UE. Poprawki proponowane przez stronę prezydencką nie zostały w pełni uwzględnione.

Decyzja prezydenta w sprawie ustawy zapadnie po analizie, biorąc pod uwagę gigantyczne zobowiązanie finansowe, jakie wiąże się z programem SAFE. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Ustawa wdrażająca program SAFE ma umożliwić Polsce zaciągnięcie około 43,7 mld euro korzystnie oprocentowanych pożyczek na cele obronne. Mimo nacisków rządu na szybkie procedowanie, Zbigniew Bogucki zaznaczył, że prezydent nie ugnie się pod presją.

- Pan marszałek zapowiedział, że jeszcze dzisiaj trafi do Kancelarii Prezydenta, więc 21 dni na podjęcie decyzji na pewno to będzie dobra decyzja dla Polski - oświadczył. Zapytany o sondaże wskazujące na wysokie poparcie dla programu, odpowiedział bez wahania.

- Sondaże są ważne, sondaże nie są najważniejsze. Najważniejszy interes Polski. Najważniejsze są kwestie suwerenności - stwierdził.

Kontrowersje wokół mechanizmu warunkowości

Największe emocje budzi kwestia tzw. mechanizmu warunkowości. Prawo i Sprawiedliwość próbowało w Senacie wprowadzić preambułę, która miałaby chronić Polskę przed ewentualnym "szantażem politycznym" ze strony Brukseli. Poprawki te zostały jednak odrzucone, co w opinii otoczenia prezydenta budzi obawy. Zbigniew Bogucki argumentował, że bezpieczeństwo państwa nie powinno być uzależnione od politycznych decyzji urzędników UE.

- To nie jest dobre rozwiązanie, szczególnie że nie chodzi o zwykłą inwestycję, budowę chodnika czy ścieżki rowerowej, tylko chodzi o polskie bezpieczeństwo. A polskie bezpieczeństwo nie może być warunkowane, moim zdaniem, przez czynniki, które są z zewnątrz - tłumaczył.

Spięcie z dziennikarzami

Podczas konferencji doszło do ostrej wymiany zdań z dziennikarzami, gdy rozmowa zeszła na temat Krajowego Planu Odbudowy. Dziennikarze wskazywali na podobieństwo mechanizmów, a także na fakt, że obecny rząd odblokował środki z KPO. Bogucki zarzucił mediom i obecnej władzy stosowanie podwójnych standardów.

- Ja mam do państwa takie zasadnicze pytanie. Ja naprawdę odpowiem na wszystkie pytania, tylko jeżeli państwo będziecie machać mikrofonami, zabierać, tak jak pan redaktor, to to nie ma większego sensu - mówił.

Polityk stwierdził, że kamienie milowe nie zostały spełnione ani przez rząd Morawieckiego, ani Tuska, a mimo to pieniądze popłynęły, co jego zdaniem dowodzi "polityczności" decyzji Komisji Europejskiej.

Wątpliwości prezydenta

Mimo przyjęcia przez Senat poprawek dotyczących m.in. kontroli antykorupcyjnej nad wydatkowaniem środków (postulowanych przez resort obrony), wątpliwości prezydenta nie zostały w pełni rozwiane. Bogucki wskazał, że poprawki proponowane przez stronę prezydencką i ekspertów, w tym prof. Cenckiewicza, nie zostały uwzględnione.

- Ja w tym ostatnim momencie także z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, z panem profesorem Cenckiewiczem brałem udział jeszcze w dyskusjach nad tą ustawą, no i te poprawki, które były zaproponowane, wszystkie nie zostały przyjęte – poinformował. - Nie ma decyzji pana prezydenta. Ta decyzja zapadnie po kolejnych dniach analiz, które będą przeprowadzane w kancelarii – podsumował, podkreślając, że prezydent musi rozważyć gigantyczne zobowiązanie finansowe, które wynosi w przeliczeniu blisko 190 miliardów złotych.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

11

Sonda Czy Polska powinna skorzystać z unijnego programu SAFE? Tak, to szansa na szybkie wzmocnienie obronności Nie, lepiej finansować zbrojenia innymi metodami (np. w złotówkach) Tak, ale po pełnym ujawnieniu dokumentów i warunków Nie mam zdania / potrzebuję więcej informacji