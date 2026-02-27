Rozłam w PiS coraz bliżej?! Morawiecki stanie przed partyjną komisją etyki. Kaczyński nie wytrzymał!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-02-27 16:14

W Prawie i Sprawiedliwości wrze jak nigdy! Jak poinformował w piątek 27 lutego 2026 roku rzecznik partii Rafał Bochenek, prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki sprawy Mateusza Morawieckiego (a także Ireneusza Zyski oraz Mirosławy Stachowiak-Różeckiej). Powodem ma być naruszenie zakazu wszczynania w mediach społecznościowych dyskusji, które są szkodliwe dla Polski i wizerunku partii, gdzie w przypadku byłego premiera chodzi o jego scysję z Patrykiem Jakim.

Morawiecki vs Kaczyński

i

Autor: Art Service/Super Express; Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Czyżby naprawdę miało dojść do rozłamu w PiS?
  • Spekuluje się, że z partii może odejść Mateusz Morawiecki i jego stronnicy.
  • Nowa decyzja prezesa dolewa oliwy do ognia.
  • Zobacz, czym podpadł były premier.

Morawiecki vs. Jaki

W czwartek wieczorem w mediach społecznościowych starli się Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki. Powodem było nagranie wrzucone przez tego drugiego w ramach cyklu spotkań "Zmień moje zdanie". Na filmie było pytanie studenta, jakie ma gwarancje, że po powrocie PiS do władzy "nie będzie już zadłużania naszego kraju i nie będzie uzależniania nad od UE". - My twardo, mimo propagandy, tym razem twardo zachowujemy się tak jak trzeba. Żadne sondaże, żaden szantaż finansowy na nas nie wpłynie i koniec. Wyciągnęliśmy wnioski. Nie ukrywam, sam się bałem, jak nasza partia się zachowa, ale teraz jestem podbudowany. Jest kilku posłów u nas, którzy się zachowują inaczej, którzy się nie uczą nie potrafią wyciągać wniosków. Natomiast cała partia, wreszcie mogę powiedzieć, że jestem z nich dumny. Nie dają się szantażować (...). To jest wreszcie taki PiS, jaki ja chciałem, żeby był – przekonywał Jaki.

Na publikację zareagował były premier Mateusz Morawiecki. - Patryku, skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN? – zapytał ironicznie w sieci.

Reakcja prezesa

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego na tę wymianę zdań była natychmiastowa. Jak poinformował Rafał Bochenek, prezes PiS podjął decyzję o skierowaniu sprawy Morawieckiego, Zyski i Stachowiak-Różeckiej do partyjnej komisji etyki.

- W związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: p. Mateusza Morawieckiego, p. Ireneusza Zyski i p. Mirosławy Stachowiak-Różeckiej – napisał Bochenek na platformie X.

