Jak wygląda współpraca Karola Nawrockiego i Donalda Tuska?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie udzielili badani w nowym sondażu "Super Expressu".

Wyniki wskazują jednoznacznie, że nie jest dobrze!

Prezydent vs. premier

Pałac Prezydencki i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli "duży" i "mały" pałac to dwa najważniejsze ośrodki władzy wykonawczej w Polsce. Leszek Miller opisywał w książce "Anatomia siły", że konflikt między nimi jest wpisany w polski ustrój. - Można ograniczać jego siłę poprzez lepszą współpracę osobistą, ale całkiem uniknąć różnych konfliktów nie można. Z tym większą ciekawością oglądałem później eksperyment Kaczyński-Kaczyński. Zastanawiałem się, czy dojdzie do momentu, w którym »szorstka przyjaźń« ujawni się nawet w stosunkach między bliźniakami. Okres jednoczesnej prezydentury Lecha i premierostwa Jarosława był za krótki, ale gdyby był dłuższy, to jestem przekonany, że nawet oni musieliby się zetrzeć - zaskakująco oceniał.

Zobacz: Niespodziewane sceny na konferencji Karola Nawrockiego! Nagle rozległy się krzyki

Przyznał przy tym, że to on odpowiadał najprawdopodobniej za pogorszenie swojej niegdysiejszej relacji z prezydentem Kwaśniewskim. - Przesadziłem i zacząłem prezydenta traktować w sposób niewłaściwy (...) Ktoś mi to zresztą przypomniał, że kiedy chodziło o ministerialną nominację i Kwaśniewski zaczął ją kontestować, powiedziałem coś w rodzaju: »Oluś, przecież ty nie masz w tej sprawie nic do powiedzenia«. Nawet jeśli z konstytucyjnego punktu widzenia miałem rację, to taka reakcja nie była przyjazna. Takie rzeczy się pamięta, szczególnie jeśli sprawuje się urząd głowy państwa - wspominał.

Wyniki sondażu

Instytut badań Pollster przeprowadził dla nas badanie, w którym zapytano Polaków, jak oceniają obecną współpracę pomiędzy prezydentem a premierem. Wyniki sondażu ukazują wyraźny trend szalenie negatywnej oceny współpracy pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Marginalna część respondentów, bo zaledwie 12%, postrzega tę relację jako pozytywną, z czego jedynie 2% wyraża przekonanie o "zdecydowanie dobrej" współpracy. Znacznie większa grupa, jakkolwiek stanowiąca zaledwie 10% badanych, ocenia ją "raczej dobrze".

Sprawdź: Kryzys w Polsce 2050 a stabilność rządu. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Niemniej jednak, dominującą opinią jest krytyczna ocena dotychczasowych działań. Aż 77% respondentów wyraża niezadowolenie ze współpracy, z czego 36% skłania się ku ocenie "raczej źle", a imponująca liczba 41% jest przekonana o "zdecydowanie złej" współpracy. Pozostała część respondentów, stanowiąca 11%, nie posiada wystarczającej wiedzy lub wyrobionego zdania, aby móc dokonać oceny. Konkludując, sondaż jednoznacznie sygnalizuje powszechne niezadowolenie społeczne z obecnej dynamiki współpracy pomiędzy najwyższymi przedstawicielami władzy wykonawczej w państwie, co może mieć istotne implikacje dla przyszłych relacji politycznych i efektywności działania rządu.

Przeczytaj: Małgorzata Tusk zrobiła solidne zakupy na bazarze. Wiemy, czym karmi premiera!

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 25-26.02.2026 roku metodą CAWI na próbie 988 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

14

Sonda Jakie według Ciebie będą relacje Donalda Tuska i Karola Nawrockiego? Dobrze Średnie Złe Nie wiem