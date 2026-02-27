Kryzys w Polsce 2050 a stabilność rządu. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Rozpad Polski 2050 budzi obawy o stabilność koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 roku.

Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie wpływu tego rozłamu.

Czy to początek poważnych problemów dla rządu, czy tylko zmiana układu sił? Sprawdź, co sądzą ankietowani!

Najważniejsze dane z sondażu

Z badania wynika, że 36,6 proc. ankietowanych uważa, iż rozpad Polski 2050 nie doprowadzi do upadku koalicji rządzącej. Jednocześnie 30,6 proc. badanych sądzi, że rozłam może doprowadzić do rozpadu koalicji przed wyborami w 2027 r.. W oczy rzuca się także skala niepewności: 32,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy podzieleni. Przewaga niewielka

Choć odpowiedź „nie” jest najczęstsza, przewaga nad scenariuszem kryzysowym jest niewielka. To sugeruje, że w odbiorze społecznym rozpad Polski 2050 może być zarówno „techniczną” zmianą układu sił w Sejmie, jak i wydarzeniem, które zaostrzy relacje wewnątrz obozu rządzącego.

Duży odsetek niezdecydowanych pokazuje też, że wielu wyborców nie rozstrzyga dziś, czy rozłam jest tylko wewnętrznym sporem, czy realnym zagrożeniem dla stabilności koalicji. Ten wynik może więc szybko się zmieniać — w zależności od tego, czy napięcia będą eskalować, czy zostaną wygaszone.

O co zapytano w badaniu?

W sondażu SW Research zapytano Polaków: „Czy uważa Pani/Pan, że rozpad Polski 2050 na dwa osobne kluby doprowadzi do upadku koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 r.?”.

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane 25 lutego 2026 r. metodą CAWI na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych.

