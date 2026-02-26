Beata Szydło o cenzurze w UE. W tle raport z USA

Beata Szydło twierdzi, że doprowadziła do dyskusji w Komisji Tarczy Demokracji UE na temat unijnych nacisków na ograniczanie wolności słowa, bazując na raporcie amerykańskim.

Dyskusja ta odbędzie się podczas najbliższego spotkania Komisji EUDS, poświęconego relacjom UE-USA, pomimo początkowego oporu przewodniczącej.

Raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA sugeruje, że Komisja Europejska naciskała na platformy internetowe w celu cenzury treści przed wyborami w kilku krajach UE i przed wyborami do PE.

Beata Szydło oskarża UE o cenzurę i chwali się sukcesem. W tle raport z USA

Była premier nie kryje satysfakcji. Beata Szydło twierdzi, że dzięki jej interwencji w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat zarzutów o cenzurę, jakie wobec Unii Europejskiej formułuje raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA. Sprawa nie była prosta, bo jak informuje sama Beata Szydło, przewodnicząca komisji Europejskiej Tarczy Demokracji (EUDS) Nathalie Loiseau początkowo miała odrzucić jej wniosek o osobną dyskusję na ten temat.

Temat raportu zostanie poruszony podczas najbliższego spotkania komisji poświęconego relacjom Unii ze Stanami Zjednoczonymi. – To dla mnie duży sukces jako koordynatora EKR w komisji Tarczy Demokracji – i dowód na to, że presja i konsekwencja ma sens – napisała Beata Szydło na platformie X.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jako narzędzie cenzury?

Całe zamieszanie wywołał dokument opublikowany 5 lutego przez Komisję Sądownictwa Izby Reprezentantów USA. To już drugi raport amerykańskich kongresmenów, który skupia się na kwestii cenzury w Europie. Co dokładnie zawiera? Z dokumentu wynika, że Komisja Europejska miała wywierać naciski na największe platformy internetowe, by te ograniczały lub usuwały określone treści.

Czym jest DSA?

Jak czytamy na stronie Fundacji Panoptykon, Akt o usługach cyfrowych (DSA, Digital Services Act) to unijne rozporządzenie, które reguluje działalność m.in. największych korporacji technologicznych, będących właścicielami takich platform jak Facebook, TikTok czy YouTube. Jej celem ma być walka z hejtem i cenzurą na platformach internetowych.

Dobra wiadomość dla wszystkich, którym zależy na prawdzie i przejrzystości w Unii Europejskiej!Mimo, że przewodnicząca komisji Europejskiej Tarczy Demokracji (EUDS) Nathalie Loiseau początkowo nie chciała zgodzić się na mój wniosek dotyczący odrębnej debaty poświęconej…— Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 26, 2026

