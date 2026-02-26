Morawiecki znów premierem? Małgorzata Wassermann komentuje: "Polacy oceniają go przez pryzmat własnego portfela"

Małgorzata Wassermann wyraziła przekonanie, że będzie to właściwy wybór.

Wewnętrzny sondaż PiS wskazuje Mateusza Morawieckiego jako najlepszego kandydata na premiera.

Małgorzata Wassermann pozytywnie ocenia dotychczasową pracę Mateusza Morawieckiego jako premiera.

Jednym z tematów poruszonych w "Porannym Ringu" był nowy kandydat na premiera PiS, którego niebawem ma wskazać Jarosław Kaczyński. Jak przyznała Małgorzata Wassermann, trudno wskazać, czy poznamy konkretne nazwisko w pierwszej czy w drugiej połowie marca, jednak można mieć pewność, że wybór będzie właściwy.

- Do tej pory to, co się rodziło w głowie prezesa, było fenomenalne. Przypominam choćby ostatni wybór Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta i wiem, że ten kandydat, którego wskaże jako przyszłego premiera Polski ze strony PiS to będzie osoba, która to udźwignie i będzie bardzo dobra - mówiła posłanka.

Mateusz Morawiecki premierem?

Jak zaznaczył Marek Balawajder, wewnętrzny sondaż pokazał, że najlepszym kandydatem na premiera, nie tylko wg wyborów PiS, byłby Mateusz Morawiecki, który uzyskał ponad 30 proc.

- Ten sondaż pokazuje, że to był bardzo dobry premier. Myślę, ze Polacy oceniają go dzisiaj przez pryzmat własnego portfela, bo to jest najbliższe ludziom. Ludzie maja swoje małe bieżące problemy, którymi muszą codziennie się zajmować. Każdy z nich zdaje sobie sprawę, że dzisiaj się boją się o utratę pracy, boją się jaki przyjdzie rachunek za prąd, za gaz; boi się, jak będzie wyglądała nasza sytuacja międzynarodowa. Bądźmy uczciwi: rząd Mateusza Morawieckiego, rząd PiS, postawił polską gospodarkę na właściwe tory - stwierdziła Małgorzata Wassermann.

Jak podkreśliła polityk, za rządów PiS rynek pracy był rynkiem pracownika czyli każdy, kto chciał, mógł pracować, a ludzie zaczęli pracować za godne pieniądze. Za każdym razem, gdy rządzi PO to się zmienia i zwiększa się bezrobocie. Czy wobec można założyć, że Mateusz Morawiecki będzie potrafił zrobić to, czego nie potrafi zrobić Donald Tusk?

- Mateusz Morawiecki pokazał, ze potrafi to zrobić. łatwo się mówi, jeśli się nigdy nie rządziło ii nie ponosiło odpowiedzialności. Trzeba pamiętać, że bardzo często podejmowanie decyzji jest wybieraniem mniejszego zła. Bardzo często są sprzeczne interesy pomiędzy grupami społecznymi, choćbi między pracodawcami i pracownikami [...]. Trzeba to wyważyć tak, aby państwo i gospodarka to uniosły i Mateusz Morawiecki pokazał, że potrafi to zrobić - oceniła.

Małgorzata Wassermann zaznaczyła, że sukces Mateusza Morawieckiego to zasługa jego pracy wraz z całym z zespołem, podkreśliła też, że "mózgiem" wszystkich przedsięwzięć był Jarosław Kaczyński, który interesuje się każdą dziedziną i jest w nich świetnie zorientowany. Ponadto Mateusz Morawiecki miał bardzo dobry zespół ministrów.

