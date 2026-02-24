Przemysław Czarnek na czele rządu PiS? "Wykonam ciężką pracę dla Polski"

Jarosław Kaczyński wierzy w zwycięstwo PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych i planuje wkrótce wskazać kandydata na premiera – ma to być osoba poniżej 50. roku życia, bez obciążeń i zdolna stać się „lokomotywą wyborczą”.

Według źródeł w PiS oraz doniesień medialnych największe szanse na tę rolę ma obecnie Przemysław Czarnek, choć ostateczna decyzja należy do Komitetu Politycznego partii.

W partii Czarnek ma poparcie m.in. posła Roberta Telusa, jednak eksperci ostrzegają, że jego kontrowersyjność, radykalizm i brak „świeżości” mogą utrudnić szersze zwycięstwo wyborcze.

Prezes PiS szuka lokomotywy wyborczej

Chociaż do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze półtora roku i nie jest przesądzone, które partie utworzą rząd, prezes PiS już wierzy w wygraną i zamierza wkrótce ogłosić potencjalnego szefa rządu. – To musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą – powiedział Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja. Wcześniej lider PiS zapowiadał, że kandydat musi mieć mniej niż 50 lat i nie może mieć obciążeń. Według mediów największe szanse mają: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki (47 l.), poseł Przemysław Czarnek oraz europoseł Tobiasz Bocheński (39 l.). – Aktualnie największe szanse ma Czarnek – powiedział „Super Expressowi” ważny polityk PiS.

Czarnek: Decyzję podejmie Komitet Polityczny

– Wybór dokonany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego musi być jeszcze potwierdzony przez naczelny organ gremialny, czyli Komitet Polityczny – zastrzegł Czarnek, gdy zapytaliśmy go o komentarz. – Ponieważ jestem na pielgrzymce, nie uczestniczę w bieżących wydarzeniach i nie wiem, na kogo wskaże prezes. Mogę natomiast zapewnić, że ze wszystkich sił będę wspierał każdego kandydata PiS. Uważam, że każdy lider naszego ugrupowania, jeśli otrzyma taką misję, będzie miał obowiązek wykonać ciężką pracę dla Polski – dodał Przemysław Czarnek.

Lider PiS szuka „drugiego Nawrockiego”, który zostanie premierem. Nowe nazwiska na liście kandydatów

Politolog: Jest zbyt radykalny

Co o jego kandydaturze sądzi inny poseł PiS Robert Telus (57 l.)? – Przemysław Czarnek, obok Zbigniewa Boguckiego, ma wszelkie kompetencje do tego, aby być naszym kandydatem na premiera – uważa polityk. Zupełnie innego zdania jest ekspert ds. marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak. – Słabością Przemysława Czarnka jest to, że jest zbyt wyrazisty, kontrowersyjny i radykalny oraz ma ugruntowany elektorat negatywny. Druga wada: nie ma już świeżości, bo sprawował władzę jako minister – tłumaczy Trzeciak.

