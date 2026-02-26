Nowy sondaż zaufania. Nawrocki wciąż na czele, ale Sikorski depcze mu po piętach

Prezydent Karol Nawrocki nadal prowadzi w sondażu zaufania IBRiS, ale jego przewaga nad Radosławem Sikorskim topnieje.

Sławomir Mentzen zanotował rekordowy wzrost zaufania, natomiast Szymon Hołownia odnotował największy spadek.

Sprawdź, kto jeszcze zyskuje, a kto traci w najnowszym rankingu zaufania i jakie są prognozy na przyszłość.

Lutowe badanie zaufania do polityków przynosi wiele emocji i wskazuje na wyraźne trendy, które mogą kształtować krajobraz polityczny w nadchodzących miesiącach. Na szczycie rankingu robi się coraz ciaśniej, a niektórzy liderzy opozycji odnotowują spektakularne wzrosty. Jednocześnie widać wyraźny spadek notowań postaci, która do niedawna była jedną z czołowych figur sceny politycznej. Przyjrzyjmy się szczegółom najnowszego sondażu IBRiS.

Zacięta walka na szczycie rankingu zaufania

Prezydent Karol Nawrocki wciąż pozostaje liderem rankingu zaufania, ciesząc się poparciem 48,8% badanych. Jest to niewielki wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu ze styczniem 2026 roku. Mimo utrzymania pierwszej pozycji, jego przewaga nad najgroźniejszym rywalem znacząco zmalała.

Na drugie miejsce awansował Radosław Sikorski, który notuje dynamiczny wzrost. Szefowi polskiej dyplomacji ufa obecnie 46,7% respondentów, co oznacza wzrost aż o 2,7 pkt proc. w ciągu miesiąca. Różnica między nim a prezydentem wynosi już tylko 2,1 punktu procentowego, co zapowiada pasjonującą rywalizację w kolejnych miesiącach. Aktywność ministra spraw zagranicznych na arenie międzynarodowej wyraźnie przekłada się na jego postrzeganie przez Polaków.

Stabilna czołówka i odporność na kontrowersje

Podium zamyka Donald Tusk z wynikiem 41,2% zaufania. Premier odnotował minimalny spadek (-0,5 pkt proc.), co świadczy o stabilizacji jego poparcia na wysokim poziomie. Tuż za nim plasuje się marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 41% ankietowanych (wzrost o 0,3 pkt proc.). Co istotne, jego notowania pozostały niewzruszone pomimo niedawnych doniesień medialnych o braku wypełnienia ankiety bezpieczeństwa i kontaktach z Rosjanką. To pokazuje, że elektorat Czarzastego pozostaje wobec niego lojalny.

Czołową piątkę zamyka wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, z wynikiem 39,7% zaufania, co potwierdza jego stabilną pozycję jako jednego z kluczowych polityków koalicji rządzącej.

Najwięksi wygrani i przegrani lutego 2026

Tegoroczny luty przyniósł dwoje bohaterów o skrajnie różnych historiach, polityka, który zanotował rekordowy wzrost, oraz tego, który odczuł największy spadek poparcia.

Marszałek Sejmu odwiedził sklep zoologiczny. Czarzasty: Ptaki w zimie potrzebują pomocy

Rekordowy wzrost Sławomira Mentzena

Niewątpliwie największym zaskoczeniem i jednocześnie największym wygranym lutowego sondażu jest Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji może pochwalić się imponującym wzrostem zaufania aż o 7,7 punktu procentowego, osiągając poziom 31,9%. To najwyższy skok w całym zestawieniu, który może świadczyć o skutecznej mobilizacji jego elektoratu i rosnącej widoczności w debacie publicznej. Mentzen konsekwentnie buduje swoją pozycję, co przynosi wymierne efekty w rankingach.

Bolesny spadek Szymona Hołowni

Na drugim biegunie znalazł się Szymon Hołownia, który odnotowuje największy spadek zaufania w rankingu, tracąc aż 6,3 pkt proc. Obecnie ufa mu zaledwie 18,8% badanych, a wskaźnik nieufności wobec niego osiągnął rekordowy poziom. To potężny cios dla polityka, który jeszcze niedawno był w ścisłej czołówce. Spadek ten może być efektem zarówno wewnętrznych przetasowań w jego partii, jak i być może mniej wyrazistej obecności w mediach w ostatnim czasie. Warto odnotować, że w rankingu po raz pierwszy od półtora roku uwzględniono nową liderkę Polski 2050, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (19,9% zaufania), co może dodatkowo wpływać na postrzeganie samego Hołowni.

Jak radzi sobie opozycja? Niezmienne twarze i wysoka nieufność

Wśród polityków opozycji najwyższym zaufaniem cieszy się Krzysztof Bosak, któremu ufa 36,2% Polaków. Tuż za nim znajduje się były premier Mateusz Morawiecki z wynikiem 35,8%. Walka o pozycję lidera w tej części sceny politycznej pozostaje więc bardzo wyrównana.

Charakterystycznym zjawiskiem jest sytuacja dwóch innych polityków, którzy, choć zyskali nieznacznie na zaufaniu, wciąż borykają się z ogromnym wskaźnikiem nieufności:

Jarosław Kaczyński: zaufanie na poziomie 29,4%, przy wskaźniku nieufności przekraczającym 60%.

Grzegorz Braun: zaufanie na poziomie 28,1%, z równie wysokim, ponad 60-procentowym wskaźnikiem braku zaufania.

Pokazuje to głęboką polaryzację i skrajne emocje, jakie budzą ci politycy w społeczeństwie.

Metodologia badania

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 lutego 2026 r. Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na ogólnopolskiej próbie 1100 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem kluczowych cech demograficzno-społecznych.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen

27

Express Biedrzyckiej - ROSATI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.