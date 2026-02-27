Uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna? Wniosek Prokuratury do PE

Prokurator Generalny skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna.

Wniosek dotyczy skandalicznej wypowiedzi Brauna z lipca 2025 roku, w której negował zbrodnie nazistowskie, mówiąc, że „komory gazowe w Auschwitz to fake”.

Jeśli PE uchyli immunitet, Braunowi grozi do 3 lat więzienia. To nie pierwsze problemy prawne europosła. Czy straci immunitet po raz kolejny?

Nowy wniosek prokuratury. Powodem negowanie zbrodni

Podczas konferencji prasowej Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do władz Parlamentu Europejskiego wniosku w sprawie Grzegorza Brauna. Jak wyjaśnił, podstawą jest zamiar postawienia europosłowi zarzutów z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który dotyczy publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom określonym w tej ustawie.

– Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim. Podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego – oświadczył prokurator Żurek. Z całą stanowczością podkreślił również, że w Polsce „nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi”.

Decyzja prokuratury jest następstwem śledztwa wszczętego przez Instytut Pamięci Narodowej. Za czyn, o który podejrzewany jest Grzegorz Braun, grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Aby jednak prokurator mógł formalnie przedstawić zarzuty, niezbędne jest wcześniejsze uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna przez Parlament Europejski, którego jest członkiem.

Skandaliczne słowa o Auschwitz, które wstrząsnęły opinią publiczną

Sprawa ma swój początek w lipcu 2025 roku. W trakcie jednego z internetowych wywiadów europoseł Grzegorz Braun, odnosząc się do historii II wojny światowej, stwierdził, że „komory gazowe w Auschwitz to fake”. Jego wypowiedź wywołała natychmiastową i ostrą reakcję prowadzącego rozmowę, który ją przerwał.

Słowa polityka spotkały się z powszechnym potępieniem. Głos w sprawie zabrały najważniejsze instytucje w Polsce i na świecie, w tym:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które określiło wypowiedź jako bolesną i skandaliczną próbę fałszowania historii.

Instytut Pamięci Narodowej, który niezwłocznie wszczął śledztwo w sprawie publicznego zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa.

Ambasada Izraela w Polsce, która wyraziła głębokie oburzenie i potępiła negowanie Holokaustu.

Wypowiedź Brauna, określana jako przejaw kłamstwa oświęcimskiego, stała się podstawą do działań prawnych, których kulminacją jest obecny wniosek o uchylenie immunitetu.

To nie pierwsze problemy prawne europosła

Najnowszy wniosek Prokuratora Generalnego to kolejny rozdział w długiej historii kontrowersji i problemów prawnych z udziałem Grzegorza Brauna. Europoseł wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem, a jego immunitet już w przeszłości był przedmiotem zainteresowania organów ścigania.

Już w listopadzie 2025 roku Parlament Europejski uchylił immunitet europosłowi w innej sprawie.

