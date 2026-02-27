Gorąco w Sejmie! Politykom puściły nerwy, padły ostre słowa

Podczas burzliwej sesji Sejmu, która miała miejsce w atmosferze wzajemnych oskarżeń i okrzyków, kluczowym punktem debaty stała się kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. Wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta RP (KPRP) Zbigniewa Boguckiego oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, naznaczone ostrą retoryką, zdominowały posiedzenie, ukazując głębokie podziały polityczne.

  • Burzliwa debata w Sejmie koncentrowała się wokół kwestii Krajowej Rady Sądownictwa. Stała się ona areną wzajemnych oskarżeń i okrzyków, ujawniając głębokie podziały polityczne.
  • Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, ostro skrytykował rząd i jego podejście do prezydenta oraz kwestii KRS. Zarzucił koalicji rządzącej brak akceptacji wyników wyborów i próby forsowania rozwiązań korzystnych dla własnego kandydata.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek bronił prawa Sejmu do podejmowania uchwał w sprawie KRS. Odpowiadał na zarzuty opozycji i bronił uchwały, argumentując, że Sejm ma prawo wyrażać stanowisko w tej sprawie.

Zbigniew Bogucki, szef KPRP, w swoim wystąpieniu w Sejmie, podkreślił, że "Polska to nie jest folwark jakiegoś prywatnego, jednego czy drugiego stowarzyszenia".

- Polska to nie jest jakieś udzielne księstwo rządu czy nawet większości rządowej. Polska to jest dobro wspólne wszystkich obywateli, a obywatele czekają na to, żeby szanować prezydenta, żeby z nim współpracować, żeby naprawić wymiar sprawiedliwości, a nie robić protezy. Tym się panowie zajmijcie - powiedział.

Te słowa padły w kontekście poselskiego projektu uchwały dotyczącej przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. W dalszej części swojego przemówienia, Bogucki nie szczędził krytyki wobec obozu rządzącego, koncentrując się na ministrze spraw zagranicznych oraz stosunku koalicji do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Minister Sikorski - osoba znana, aktor poważnych ról, w takich przedsięwzięciach jak papieros z Ławrowem, jak na przykład śniadanie czy spotkanie ambasadora Ławrowa z polskimi ambasadorami, czy słynny, który przejdzie niestety niechlubnie do historii w przypadku pana Sikorskiego, hołd berliński - mówił Bogucki.

Sejm uchwala ustawę SAFE. Prezydent analizuje, Bogucki studzi emocje

Szef KPRP zwrócił się również bezpośrednio do koalicji rządzącej, sugerując, że nie pogodziła się ona z wynikami wyborów.

- Mam wrażenie, koalicjo rządząca, panie premierze, że wy cały czas zatrzymaliście się tak w okolicach 1 czerwca między godziną 21:00 a może 23 i cały czas wam się wydaje, że kto inny wygrał wybory. Nie wygrał Rafał Trzaskowski, wygrał Karol Nawrocki. I jeżeli będziecie przesyłać ustawy, które przyszykowaliście dla swojego kandydata, to one będą kończyć tak, jak ustawa o KRS - stwierdził.

Odpowiedź Żurka

Po wystąpieniu Zbigniewa Boguckiego, głos zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego wejście na mównicę zostało poprzedzone okrzykami opozycji: "Będziesz siedział". Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zareagował na to, mówiąc: "Pan minister Bogucki już usiadł, dajcie spokój". Minister Żurek rozpoczął swoje wystąpienie od skomentowania okrzyków, kierując się do posłów PiS.

- Chciałbym się zwrócić do posłów PiS-u. Minister Ziobro jest w Budapeszcie, nie krzyczcie do niego. Nie ma go na tej sali - stwierdził.

Następnie minister przeszedł do meritum, broniąc prawa Sejmu do podejmowania uchwał w sprawie KRS: "Oczywiście Sejm ma pełne prawo do tego, aby podejmować uchwały w każdej sprawie. Ta uchwała jest osadzona w przepisach prawa i Sejm ma prawo podejmować stanowisko w tej sprawie. Minister Bogucki doszukuje się w tej uchwale źródeł prawa". W trakcie jego przemówienia opozycja ponownie zaczęła krzyczeć, co skłoniło Żurka do poproszenia marszałka o uciszenie posłów. Zwrócił się również do opozycji słowami: "Wstyd, szanowni państwo, wstyd".

Po wystąpieniu ministra Żurka, Zbigniew Bogucki ponownie pojawił się na mównicy w trybie sprostowania. W ostrych słowach odniósł się do obozu rządzącego, mówiąc: "O to wam chodzi, temu układowi korporacyjno-politycznemu, żeby przywrócić władzę nad sądami".

