Polacy ocenili pracę prezydenta i parlamentu. Kto ma powody do dumy?

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się stabilnym poparciem społecznym na poziomie 50%, jednak są to najmniej korzystne oceny od początku jego kadencji.

Parlament, a zwłaszcza Sejm, otrzymuje niższe oceny niż prezydent. Pozytywnie pracę Sejmu ocenia 32% badanych, a Senatu 34%.

Badanie CBOS wskazuje na brak istotnych zmian w postrzeganiu działalności kluczowych instytucji politycznych. Zmiany są niewielkie i mieszczą się w granicach błędu statystycznego, co sugeruje stabilność opinii publicznej.

Połowa respondentów (50%) pozytywnie ocenia pracę prezydenta Karola Nawrockiego. Ten wynik pozostaje niezmieniony w porównaniu do poprzedniego badania ze stycznia. Podobnie, negatywna ocena działalności prezydenta utrzymuje się na poziomie 39%.

CBOS komentuje te wyniki, podkreślając, że "Oznacza to podtrzymanie styczniowych, najmniej korzystnych ocen prezydenta Nawrockiego od początku jego kadencji". Wskazuje to na stabilizację opinii publicznej wokół osoby prezydenta, jednak na poziomie, który jest najniższy od początku jego urzędowania.

Parlament pod lupą

Sondaż CBOS objął również ocenę pracy parlamentu, w tym posłów, Sejmu oraz Senatu. Okazuje się, że Senat cieszy się nieco lepszymi notowaniami niż Sejm. Pracę Sejmu pozytywnie oceniło 32% ankietowanych, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do stycznia. Z kolei o pracy posłów negatywną opinię wyraziło 50% badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. O pracy Senatu pozytywnie wypowiedziało się 34% osób, co również jest spadkiem o 1 punkt procentowy. Przeciwnego zdania było 39% uczestników badania, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe.

- Zmiany opinii są bardzo niewielkie i w zasadzie mieszczą się w granicach błędu statystycznego, nie pozwalając na formułowanie szerszych wniosków - ocenił CBOS.

Ośrodek badawczy podkreśla, że lutowe wyniki nie dają podstaw do wnioskowania o nowych, istotnych tendencjach w postrzeganiu działalności kluczowych instytucji politycznych.

