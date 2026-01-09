PILNE! Węgry znów udzielają azylu Polakom? Nieoficjalnie: dwa bardzo znane nazwiska!

Jako pierwszy o sprawie poinformował renomowany węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi na portalu VSquare. Według jego ustaleń, rząd Viktora Orbana jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia przekazał do Rady Unii Europejskiej notatkę o pozytywnym rozpatrzeniu dwóch wniosków azylowych złożonych przez obywateli Polski. Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, że Węgry do tej pory udzieliły azylu tylko jednemu Polakowi, czyli Marcinowi Romanowskiemu. Teraz liczba ta wzrosła do trzech.

Kluczowy jest jednak fakt, że władze węgierskie nie ujawniły tożsamości osób, którym przyznano ochronę. Ta tajemnica stała się pożywką dla medialnych spekulacji, które niemal jednogłośnie wskazują na jednego z najbardziej kontrowersyjnych polityków ostatniej dekady.

Ostra reakcja polskiego MSZ

Polski rząd zareagował błyskawicznie i stanowczo. W oficjalnym komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło otrzymanie informacji i wyraziło głębokie ubolewanie z powodu działań Węgier. - Polska z żalem przyjmuje kolejne kroki podejmowane w ostatnim czasie przez władze Węgier, które negatywnie wpływają na relacje dwustronne oraz podważają zasady europejskiej solidarności - czytamy w oświadczeniu.

Resort dyplomacji podkreślił, że strona polska natychmiast wystąpiła do Budapesztu o przekazanie danych personalnych osób objętych decyzją, jednak do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. MSZ zapowiedziało również wezwanie ambasadora Węgier w celu formalnego przedstawienia negatywnej oceny tych działań.

Zbigniew Ziobro z małżonką w centrum spekulacji

Głównym kandydatem, któremu media przypisują otrzymanie azylu, jest były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro. Polityk Suwerennej Polski od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech, oficjalnie w celach zdrowotnych. Jego nieobecność w kraju zbiegła się w czasie z intensywnymi działaniami prokuratury, która prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie jego działalności. Prokuratura Krajowa zamierza postawić mu aż 26 zarzutów. Większość z nich dotyczy nieprawidłowości i nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości, który w założeniu miał pomagać ofiarom przestępstw. Według śledczych, środki z funduszu były w sposób nielegalny przekazywane podmiotom powiązanym z partią Ziobry. Najpoważniejszy zarzut to założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

- Kilka miesięcy temu Orbán otwarcie zasugerował, że może udzielić azylu większej liczbie Polaków. Wygląda na to, że obietnica ta jest obecnie po cichu realizowana - stwierdził Szabolcs Panyi. Dziennikarz przekazał, że nie udało mu się potwierdzić tożsamości osób objętych azylem, ale sugeruje, że może chodzić właśnie o Ziobrę. Drugą osobą może być jego żona Patrycja Kotecka.

