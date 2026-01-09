Marcin Przydacz wprost o spotkaniu Tusk-Nawrocki. Ujawnił kulisy

Prezydent Karol Nawrocki i Premier Donald Tusk spotkają się, by omówić politykę międzynarodową i koordynację działań.

Kluczowe tematy to bezpieczeństwo Polski w kontekście wojny w Ukrainie oraz relacje z USA i Wielką Brytanią.

Ważnym punktem rozmów będzie też spór o nominacje ambasadorskie.

Marcin Przydacz potwierdził, że spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim. Szef Biura Polityki Międzynarodowej wyraził nadzieję, że jest to krok w kierunku poprawy relacji między rządem a prezydentem.

- To dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił. Do tej pory miałem wrażenie, że strona rządowa mówi o zasadzie współdziałania, ale to współdziałanie rozumie w ten sposób, że to prezydent ma tylko współdziałać z rządem, a rząd z prezydentem już nie do końca. Dobrze, że rozumieją, że to jest droga w dwie strony, że i jeden i drugi urząd musi ze sobą chcieć współpracować – stwierdził i dodał, podkreślając potrzebę wzajemnej współpracy.

Minister prezydenta Nawrockiego poinformował, że spotkanie odbędzie się w formule "jeden na jeden", bez obecności fotoreporterów.

Główny tematem rozmów

Według Marcina Przydacza, kluczowym zagadnieniem podczas spotkania Tuska z Nawrockim będzie bezpieczeństwo Polski w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie i trwających rozmów pokojowych.

"Pierwszą sprawą są dyskusje wokół tematyki bezpieczeństwa regionalnego także w kontekście negocjacji, jakie toczą się w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. To będzie na pewno temat numer jeden" – zaznaczył gość Polsat News. Przydacz podkreślił, że zarówno premierowi, jak i prezydentowi zależy na trwałym pokoju w Ukrainie. "Więc chodzi o to, aby, jak to się ładnie mówi, porównać noty, prawda, porównać stan wiedzy i ustalić strategię" – dodał.

W kontekście Ukrainy, omówione zostaną również kwestie jej członkostwa w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Gość Grzegorza Kępki podkreślił, że premier i prezydent muszą w tej sprawie przede wszystkim dbać o polskie interesy.

- Nie można się zobowiązać do wchodzenia Ukrainy do NATO bez gwarancji, że polski interes gospodarczy, polskiego rolnika, bo dzisiaj także są protesty rolników przeciwko Tuskowi, aby ten interes był odpowiednio zagwarantowany – dodał.

Szef BPM wspomniał również, że Tusk i Nawrocki omówią politykę zagraniczną w relacjach z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, które Pałac Prezydencki uważa za kluczowych sojuszników Polski.

Spór o ambasadorów

Oprócz polityki zagranicznej, rozmowa Tuska i Nawrockiego ma dotyczyć również ważnych spraw wewnętrznych. Minister prezydencki poinformował, że Karol Nawrocki poruszy kwestię nominacji ambasadorskich, która wywołała spór z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

- Jasnym jest, że trzeba powrócić do utartej praktyki i tradycji tego, jak ustala się pozycja ambasadorska, czyli najpierw minister z prezydentem dogadują się co do tego kandydata, a później są procedowane sprawy, a nie odwrotnie – mówił.

Zdaniem szefa BPM, konflikt dotyczący nominacji ambasadorów wynika głównie z postawy Sikorskiego, który nie konsultował kandydatur z prezydentem.

- Można się dogadać, tylko trzeba chcieć, a minister Sikorski, mam wrażenie, chce się budować na sporze z panem prezydentem i dlatego od dwóch lat z żadnym ministrem prezydenckim się nie potrafi dogadać – stwierdził. - Szuka sporu i szuka kłótni. Widocznie dobrze się czuje w zwarciu, a jednak Polska dyplomacja potrzebuje współpracy – dodał gość "Graffiti".

Zapytany o możliwość ocieplenia relacji między Pałacem Prezydenckim a rządem, Przydacz zapewnił, że Karol Nawrocki jest "gotów do takiej dyskusji", także w sprawie nominacji ambasadorów.

- To dobrze, że rząd poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że jednak nie jest dobrym pomysłem blokowanie dostępu. Nie można było tak od razu? Po co robić te wszystkie afery? Po co oni ciągle szukają swady i zwady? – mówił prezydencki minister.

Spotkanie prezydenta z szefem MSZ ma odbyć się jeszcze w styczniu. Głównym celem rozmowy ma być rozwiązanie sporu dotyczącego obsadzenia około 40 stanowisk ambasadorskich. Po decyzji ministra spraw zagranicznych o odwołaniu kilkudziesięciu ambasadorów z marca 2024 roku, do placówek dyplomatycznych skierowano dyplomatów bez statusu ambasadorów, lecz jako chargé d'affaires.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie zamieszka Karol Nawrocki:

Sonda Czy uważasz, że powinno dojść do spotkania Tuska i Nawrockiego? Tak Nie Nie wiem