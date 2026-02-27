Co zrobi Karol Nawrocki ws. SAFE? Ekspert nie ma wątpliwości

Po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE, decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego. Ma on 21 dni na podjęcie decyzji, która będzie miała konsekwencje polityczne i wizerunkowe.

Poprawki Senatu do ustawy SAFE obejmują m.in. zapewnienie, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON, oraz wprowadzenie kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej.

Profesor Andrzej Rychard przewiduje, że prezydent Nawrocki ostatecznie podpisze ustawę SAFE, ale prawdopodobnie skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, kierując się kalkulacjami wizerunkowymi i odpowiedzialnością związaną z funkcją zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Posiedzenie Sejmu 27 lutego było kluczowe dla ustawy wdrażającej program SAFE. Posłowie przyjęli poprawki uchwalone przez Senat, które wprowadziły istotne zmiany. Najważniejsze z nich to zapewnienie, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodatkowo wprowadzono obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA w zakresie wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości z tej kontroli. Po głosowaniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że ustawa zostanie skierowana do prezydenta Karola Nawrockiego.

Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Profesor Andrzej Rychard, socjolog, w programie "Najważniejsze pytania" analizował możliwe decyzje prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy SAFE. Zwrócił uwagę na dylemat, przed którym stoi prezydent, balansując między politycznymi kalkulacjami a odpowiedzialnością związaną z funkcją zwierzchnika Sił Zbrojnych.

- O ile politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą kalkulować czysto politycznie, to jednak na prezydencie ciąży też odpowiedzialność związana z jego funkcją zwierzchnika Sił Zbrojnych i tego argumentu używają ci, którzy próbują namówić prezydenta do tego, żeby ustawę jednak podpisał - mówił ekspert w Polsacie.

Socjolog przewiduje, że prezydent ostatecznie podpisze ustawę, ale z pewnym zastrzeżeniem.

- Myślę, że wizerunkowo mniejsze szkody będą poniesione, jeśli podpisze, niż szkody, które były poniesione, jeśli nie podpisze. On podpisze, ale zrobi jakiś aczkolwiek. I teraz co będzie tym aczkolwiek? Tym aczkolwiek może być na przykład skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli następczej - stwierdził.

Wizerunkowe kalkulacje prezydenta

Socjolog tłumaczył również, że za ewentualną decyzją prezydenta o podpisaniu ustawy może stać kalkulacja wizerunkowa. Prezydent Nawrocki, mimo wysokich rankingów zaufania, obserwuje pewne "drgnięcie" w poparciu, co może skłonić go do bardziej ostrożnych ruchów.

- Ostatnio, choć nadal się utrzymuje wysoko w rankingach zaufania, myślę tutaj o prezydencie, nieco to drgnęło. Ja nie chcę powiedzieć, że to bardzo radykalnie spadło, ale trochę przestaje rosnąć i być może męczy ludzi to nieustanne wetowanie i tak dalej [...]. Natomiast on pilnując swojego wizerunku, który jest oparty głównie na proamerykańskości i na niechęci do Unii, która jednak wciąż jest aprobowana przez zdecydowaną większość Polaków, on raczej moim zdaniem dokonał kalkulacji – analizował ekspert.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie będzie mieszkał Karol Nawrocki:

38

Sonda Czy Polska powinna skorzystać z unijnego programu SAFE? Tak, to szansa na szybkie wzmocnienie obronności Nie, lepiej finansować zbrojenia innymi metodami (np. w złotówkach) Tak, ale po pełnym ujawnieniu dokumentów i warunków Nie mam zdania / potrzebuję więcej informacji