Protest rolników w Warszawie. Rząd sprzeciwia się umowie Mercosur

W Warszawie odbył się protest rolników przeciwko umowie handlowej UE-Mercosur.

Polska wraz z innymi krajami sprzeciwia się umowie, obawiając się napływu tanich produktów rolnych.

Minister rolnictwa popiera protestujących i zapewnia o działaniach rządu w celu zablokowania umowy.

W południe, kiedy w Brukseli zapadła zgoda na zawarcie umowy handlowej z państwami Mercosur, rolnicy zgromadzili się na Placu Defilad. Polska, wraz z Francją, Irlandią, Węgrami i Austrią, sprzeciwiła się tej umowie, co podkreśla skalę obaw związanych z jej potencjalnymi skutkami. Rolnicy, niosąc transparenty z hasłami takimi jak „Precz Mercosur, Zielony Ład” czy „Stop chemii z Mercosur”, maszerowali przez kluczowe ulice Warszawy, wyrażając swój sprzeciw wobec importu tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej.

Stanowisko Rządu

Minister Stefan Krajewski, komentując sytuację, podkreślił, że rząd solidaryzuje się z rolnikami i również sprzeciwia się umowie z państwami Mercosur. Minister zaznaczył, że choć protesty często bywają politycznie motywowane, jest otwarty na spotkanie z rolnikami. Zaprosił ich do ministerstwa na rozmowę, jednak jak stwierdził, na spotkaniu pojawili się jedynie przedstawiciele organizacji branżowych, a nie sami organizatorzy protestu. Krajewski podkreślił, że rząd podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby zablokować tę umowę, wskazując na kluczową rolę Włoch w tym procesie.

Komisja Europejska, która negocjowała umowę przez ponad 25 lat, argumentuje, że otwiera ona nowe rynki dla europejskich produktów, w tym z branży motoryzacyjnej. Według KE, umowa przewiduje limity na import konkretnych produktów rolnych oraz systemy ochronne, mające na celu kontrolę wewnętrznego rynku. Komisja przekonuje, że umowa jest korzystna dla wspólnoty, w tym dla Polski, gdyż zniweluje cła na towary eksportowane do krajów Mercosur. Niemniej jednak, europejscy rolnicy obawiają się, że umowa doprowadzi do zalewu rynku tanimi produktami rolnymi z Ameryki Południowej, co negatywnie wpłynie na ich konkurencyjność.

Przyszłość Mercosur

Decyzja o przyjęciu ostatecznego tekstu umowy, zawartej w grudniu 2024 roku, została podjęta na początku września przez kolegium komisarzy UE. Mimo sprzeciwu części państw członkowskich i obaw rolników, Komisja Europejska liczy na pozyskanie surowców niezbędnych do produkcji czystych technologii z krajów Mercosur. Procedura pisemna, mająca na celu formalne potwierdzenie wyniku głosowania, zakończyła się o godzinie 17.00.

Sytuacja wokół umowy Mercosur pozostaje napięta, a protesty rolników w Europie świadczą o głębokich podziałach i obawach związanych z jej potencjalnymi konsekwencjami dla sektora rolnego.

Sonda Czy umowa UE z Mercosur zaszkodzi polskim rolnikom? Tak, to katastrofa dla polskiego rolnictwa. Nie, wolny handel przyniesie więcej korzyści niż strat. Nie wiem, ale obawy rolników są uzasadnione. Nie interesuje mnie to, wpływ będzie niewielki. To kolejny przykład ignorowania interesów Polski przez UE.