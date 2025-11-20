Polacy ocenili prezydenturę Nawrockiego. Ekspert wskazuje na głębokie podziały

Po 100 dniach prezydentury Karola Nawrockiego sondaż „Super Expressu” wykazał głęboki podział Polaków: 49 proc. ocenia go dobrze, 39 proc. źle, a 12 proc. nie ma zdania.

Politolog prof. Kazimierz Kik podkreśla, że wynik potwierdza wizerunek Nawrockiego jako „prezydenta jednej strony” – wskazanego przez PiS i bliskiego także Konfederacji.

Zdaniem eksperta liczne weta i konfrontacyjny kurs wobec rządu pogłębiają polaryzację zamiast budować wspólnotę w obliczu zagrożeń zewnętrznych.

Polacy podzieleni nie tylko w ocenie prezydenta

Na pytanie „Jak oceniasz prezydenta Karola Nawrockiego po 100 dniach urzędowania?” 24 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie dobrze”, a 25 proc. – „raczej dobrze”. Z kolei „raczej źle” wskazało 12 proc., a „zdecydowanie źle” – 27 proc. Łącznie dobrą ocenę wystawiło więc 49 proc. badanych, złą – 39 proc., a 12 proc. nie miało zdania.Politolog prof. Kazimierz Kik zauważa, że wynik sondażu odzwierciedla polaryzację polityczną Polaków.

Wspaniała wiadomość dla Donalda Tuska! Nasz najnowszy sondaż wszystko zdradza– Prezydent Nawrocki jest prezydentem wskazanym przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli od samego początku był i jest prezydentem jednej strony polskiego podziału politycznego. Ocena po pierwszych 100 dniach potwierdza, że mamy do czynienia z prezydentem spolaryzowanego politycznie kraju. Liczne weta dla ustaw przygotowanych przez rząd zapowiadają, że nie będzie wspierał koalicji rządzącej, lecz obrał kurs na zmianę władzy – mówi prof. Kik w rozmowie z „Super Expressem”.

Prezydent PiS i Konfederacji

– Moim zdaniem Karol Nawrocki jest rzecznikiem zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji, bo chce jednolitej polityki ze strony wszystkich ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej. To oznacza, że nie jest prezydentem, który stworzy grunt pod przywrócenie wspólnoty Polaków w niezwykle trudnych warunkach międzynarodowych (zagrożenie ze Wschodu jest autentyczne). Podzieleni Polacy w warunkach zagrożenia stanowią natomiast bezradne środowisko polityczne w Europie i na świecie – konkluduje ekspert. Prof. Kik obawia się, że jeśli prezydent nie dąży do odbudowy wspólnoty, to nie zostanie ona łatwo przywrócona.

– Karol Nawrocki i jego współpracownicy to inteligentni ludzie. Należałoby od nich oczekiwać większej świadomości i więcej zrozumienia dla polskiej racji stanu w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Ich polityka wygląda jednak tak, jakby tych zagrożeń nie było. Trudno ocenić, co jest dla nich priorytetem. Nawrocki deklaruje, że chce przywrócenia wspólnoty Polaków, ale to, co robi, w rzeczywistości pogłębia podziały – dodaje politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15–17 listopada 2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla mieszkańców Polskiy Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wynosi ok. 3 pkt proc.

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI ZAGROŻONE! PREZYDENT NIE ROZUMIE POWAGI SYTUACJI! | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.