Rolnicy żądali spotkania z Tuskiem. Nie doczekali się i wyszli z budynku

Rolnicy opuścili budynek KPRM po nieudanym oczekiwaniu na spotkanie z premierem Tuskiem.

Planowane jest utworzenie miasteczka namiotowego przed KPRM jako forma dalszego protestu.

UE zgodziła się na umowę z Mercosurem, pomimo sprzeciwu Polski i kilku innych krajów.

Protestujący rolnicy mają pretensje do rządu o zbyt wczesne poddanie się w walce o zablokowanie umowy z Mercosurem.

Rolnicy opuścili budynek kancelarii premiera. Nie spotkali się z Donaldem Tuskiem

Piątkowy protest rolników w Warszawie zakończył się opuszczeniem budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) przez delegację protestujących. Informację tę przekazał rzecznik rządu, Adam Szłapka, dementując wcześniejsze zapowiedzi rolników o pozostaniu w budynku do czasu spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

- Delegacja (rolników – PAP) umawiając spotkanie z premierem, po informacji, że nie dojdzie do takiego spotkania, podjęła decyzję, że nie wyjdzie z budynku (KPRM – PAP), dopóki nie będzie rozmowy z premierem - mówił Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, organizatora manifestacji rolników w Warszawie.

Mimo to, rolnicy zrezygnowali z okupacji budynku.

Rolnicy planują rozstawić namioty wokół kancelarii premiera

Protestujący rolnicy nie rezygnują jednak z walki o swoje postulaty. Damian Murawiec zapowiedział, że planowane jest utworzenie miasteczka namiotowego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ma to być forma wsparcia dla rolników protestujących wewnątrz KPRM.

Rolnicy deklarują gotowość do długotrwałego protestu, aż do skutku, czyli spotkania z premierem Donaldem Tuskiem

W trakcie okupacji budynku KPRM, delegacja rolników, w skład której wchodził Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, relacjonowała trudne warunki, w jakich przyszło im protestować.

- Na razie nikt się z nami nie spotkał. Powoli rozładowują się nam telefony. Niestety nie pozwolono nam ich podłączyć. Nie pozwolono też dostarczyć nam kanapek. Nie możemy nawet wejść do łazienki. Nie wiemy, czy przyjdzie do nas premier. Na razie czekamy - mówił Izdebski.

Izdebski potwierdził również plany dotyczące „zielonego miasteczka” przed KPRM, jednak podkreślił, że policja pilnująca terenu nie pozwala na rozbicie namiotów. Rolnicy byli zdeterminowani, by kontynuować protest do czasu osiągnięcia konkretnych ustaleń.

Rolnicy protestują przeciwko umowie z Mercosur

Kluczowym punktem spornym między rolnikami a rządem jest kwestia umowy z Mercosurem. Murawiec podczas spotkania z mediami przed Pałacem Prezydenckim wyraził pretensje do rządzących o zbyt wczesne poddanie się w walce o zablokowanie tej umowy.

- Już dawno, kiedy rozmawialiśmy z politykami, słyszeliśmy, że nic więcej nie da się w tej sprawie zrobić - mówił Murawiec.

W piątek państwa Unii Europejskiej ostatecznie zgodziły się na umowę z Mercosurem. Przeciw głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Mimo to, nie udało się uzyskać mniejszości blokującej, co oznacza, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, otrzymała zielone światło na podpisanie umowy w imieniu Wspólnoty.

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE. Wcześniej ambasadorowie przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosur we wzmocnionej wersji, która ma chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku.

Rolnicy oszukani na nasionach: miała wyrosnąć pietruszka korzeniowa, wyrosła naciowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.