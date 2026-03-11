Afera mailowa: Michał Dworczyk formalnie oskarżony. Co mu grozi i jakie są kulisy sprawy?

Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła Michała Dworczyka w związku z aferą mailową, zarzucając mu niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa.

Były szef KPRM miał używać prywatnej skrzynki do służbowej korespondencji, narażając na szwank bezpieczeństwo państwa, a następnie usuwać wiadomości.

Grozi mu do 5 lat więzienia, a proces może stać się precedensem w kwestii odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Dowiedz się więcej o szczegółach zarzutów i kulisach sprawy!

Akt oskarżenia trafia do sądu – co zarzuca prokuratura?

Po wielomiesięcznym śledztwie Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła postępowanie przygotowawcze i skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Michałowi Dworczykowi. Zarzuty koncentrują się wokół dwóch głównych obszarów: niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego oraz utrudniania postępowania karnego. Sprawa ma swoje źródło w głośnej aferze mailowej, która wstrząsnęła polską sceną polityczną w 2021 roku.

Według ustaleń śledczych, Michał Dworczyk, pełniąc kluczowe funkcje państwowe – wiceministra obrony narodowej, a następnie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – systematycznie posługiwał się prywatną, niezabezpieczoną skrzynką e-mail do prowadzenia korespondencji służbowej. Jak podkreśla prokuratura, charakter przesyłanych informacji miał kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa.

Wśród danych przetwarzanych za pośrednictwem prywatnego konta znalazły się między innymi:

Informacje o charakterze niejawnym.

Dane dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa.

Kwestie związane z działalnością służb specjalnych.

Informacje o bezpieczeństwie teleinformatycznym kluczowych instytucji.

Zagadnienia gospodarcze, w tym związane ze strategią walki z pandemią COVID-19.

Wrażliwe dane dotyczące stosunków międzynarodowych i relacji dyplomatycznych Polski.

Dwa filary oskarżenia: niedopełnienie obowiązków i zacieranie śladówProkuratura postawiła Michałowi Dworczykowi zarzuty z dwóch artykułów Kodeksu karnego, co świadczy o wadze sprawy.

Niedopełnienie obowiązków i zagrożenie dla bezpieczeństwa

Pierwszy zarzut dotyczy art. 231 § 1 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Śledczy argumentują, że świadome wykorzystywanie niecertyfikowanych narzędzi do przesyłania wrażliwych danych stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego. Brak odpowiednich zabezpieczeń, jakie oferują rządowe systemy pocztowe, stworzył realne ryzyko przejęcia tych informacji przez osoby nieuprawnione lub obce służby wywiadowcze.

Utrudnianie śledztwa – zarzut zacierania śladów

Drugi, równie poważny zarzut, to utrudnianie postępowania karnego (art. 239 § 1 k.k.). Prokuratura twierdzi, że po tym, jak doszło do włamania na jego prywatną skrzynkę i rozpoczęcia publikacji maili, Michał Dworczyk miał podejmować działania w celu zatarcia śladów. Oskarżenie wskazuje, że celowo usunął ze skrzynki część wiadomości i danych, co miało uniemożliwić lub znacznie utrudnić organom ścigania ustalenie sprawców włamania i pełnej skali wycieku. Takie działanie jest traktowane jako próba pomocy sprawcom przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Geneza „afery mailowej” – jak doszło do wycieku?

Afera mailowa wybuchła w czerwcu 2021 roku, kiedy to na anonimowym kanale w serwisie Telegram, o nazwie „Poufna Rozmowa”, zaczęły pojawiać się zrzuty ekranu rzekomej korespondencji ze skrzynki Michała Dworczyka. Początkowo politycy obozu rządzącego, w tym sam Dworczyk, twierdzili, że jest to element dezinformacji i ataku hybrydowego prowadzonego z terytorium Rosji, a część materiałów może być sfałszowana.

Z czasem jednak kolejne publikowane maile uwiarygadniały autentyczność wycieku, odsłaniając kulisy funkcjonowania rządu, procesów decyzyjnych, strategii medialnych oraz relacji z państwowymi spółkami. Skala wycieku i jego zawartość pokazały fundamentalne słabości w kulturze bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie. Skierowanie aktu oskarżenia jest formalnym potwierdzeniem przez prokuraturę, że do naruszeń prawa faktycznie doszło.

Co dalej w sprawie? Perspektywy procesu i potencjalna kara

Skierowanie aktu oskarżenia do sądu rozpoczyna nowy etap w sprawie. Sąd najpierw dokona formalnej oceny materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę i zdecyduje o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy. Proces Michała Dworczyka bez wątpienia będzie jednym z najgłośniejszych postępowań sądowych w Polsce w najbliższych latach, mającym ogromne znaczenie polityczne i wizerunkowe.

Za zarzucane czyny byłemu ministrowi grozi łączna kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ostateczny wymiar kary będzie zależał od oceny sądu, który weźmie pod uwagę stopień szkodliwości społecznej czynu, motywację sprawcy oraz całokształt materiału dowodowego. Sprawa ta staje się precedensem i sygnałem, że osoby pełniące najwyższe funkcje publiczne muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną za nieprzestrzeganie fundamentalnych zasad bezpieczeństwa państwa.

