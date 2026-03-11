Nagle weszły skrzypaczki i zagrały dla Wałęsy. To za Europejski Order Zasługi

Lech Wałęsa i Jerzy Buzek wśród pierwszych laureatów nowo utworzonego Europejskiego Orderu Zasługi.

To prestiżowe odznaczenie honoruje wybitne osobistości, które przyczyniły się do budowy zjednoczonej Europy.

W gronie wyróżnionych znaleźli się również Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski. Dowiedz się, kto jeszcze został uhonorowany!

Polacy wśród elity Europy. Wałęsa i Buzek z prestiżowym odznaczeniem

Wielkie wieści dla Polski napłynęły z Brukseli. Dwóch wybitnych polskich polityków, których działalność na trwałe zapisała się w historii Europy, zostało uhonorowanych nowym, niezwykle ważnym wyróżnieniem. Lech Wałęsa, legendarny przywódca „Solidarności” i były Prezydent RP, otrzymał tytuł Wyróżnionego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. To najwyższa z trzech kategorii tego odznaczenia, która stawia go w jednym rzędzie z kluczowymi postaciami współczesnej polityki.

W gronie laureatów znalazł się również Jerzy Buzek – były Premier Polski oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Został on uhonorowany tytułem Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Informację o wyróżnieniach jako jedna z pierwszych przekazała w mediach społecznościowych była prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, gratulując obu laureatom.

Europejski Order Zasługi: Nowe wyróżnienie dla budowniczych zjednoczonej Europy

Czym dokładnie jest Europejski Order Zasługi? To całkowicie nowe odznaczenie, ustanowione z okazji 75. rocznicy ogłoszenia historycznej deklaracji Schumana, która jest uznawana za kamień węgielny integracji europejskiej. Jego celem jest uhonorowanie osób, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do budowania zjednoczonej Europy, umacniania demokracji oraz obrony wspólnych, fundamentalnych wartości.

Ideę przyświecającą twórcom nagrody doskonale oddają słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, wypowiedziane przy okazji ogłoszenia pierwszych laureatów.

„Europa zawsze była budowana przez ludzi. Przez łączenie podziałów, przełamywanie barier, obalanie dyktatur i przezwyciężanie kryzysów dla lepszej przyszłości naszego kontynentu. To europejskie zaangażowanie zasługuje na upamiętnienie. Europejskim Orderem Zasługi honorujemy tych, którzy nie tylko wierzyli w Europę, ale którzy pomogli ją budować” – podkreśliła Metsola.

Kandydatury do nagrody mogły być zgłaszane przez najważniejsze osoby w Unii Europejskiej, w tym szefów państw i rządów, przewodniczących parlamentów narodowych oraz kierownictwo unijnych instytucji.

Międzynarodowe grono laureatów. Kto jeszcze został uhonorowany?

Lech Wałęsa znalazł się w najbardziej prestiżowej grupie odznaczonych. Tytuł Wyróżnionego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, oprócz niego, otrzymali tylko:

Angela Merkel – była kanclerz Niemiec, za jej wieloletnie przywództwo i wkład w stabilność Unii Europejskiej.

Wołodymyr Zełenski – prezydent Ukrainy, za jego heroiczną obronę suwerenności kraju i europejskich wartości w obliczu rosyjskiej agresji.

Łącznie wyróżniono 20 osób w trzech kategoriach. Tytuł Honorowego Członka, przyznany Jerzemu Buzkowi, otrzymało łącznie dziesięć osób. Z kolei siedem postaci otrzymało tytuł Członka Europejskiego Orderu Zasługi. W tej ostatniej grupie znalazła się m.in. ukraińska obrończyni praw człowieka Ołeksandra Matwijczuk, szefowa Centrum Wolności Obywatelskich, które w 2022 roku zostało uhonorowane Pokojową Nagrodą Nobla.

Uroczystość w Strasburgu i polityczne echa. „Oda do Radości” w tle

Oficjalna ceremonia wręczenia odznaczeń zaplanowana jest na dni 18-21 maja 2025 roku. Odbędzie się ona podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia.

Wiadomość o przyznaniu orderów wywołała pozytywne reakcje w świecie polityki. Europoseł Dariusz Joński opublikował w mediach społecznościowych symboliczne nagranie, na którym skrzypaczki odgrywają „Odę do Radości” – hymn Unii Europejskiej. To piękny gest, który oddaje atmosferę dumy i jedności związaną z uhonorowaniem budowniczych wspólnej Europy. Całe wydarzenie było szeroko komentowane przez polityków zrzeszonych w Grupie EPL w Parlamencie Europejskim, którzy podkreślali znaczenie docenienia osób walczących o wolność i demokrację.

