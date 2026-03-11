Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo ws. polskiego wątku w "aferze Epsteina".

Media poinformował o tym rzecznik prasowy Przemysław Nowak.

Zdradził przy tym szczegóły tej bulwersującej sprawy.

Oficjalne śledztwo w sprawie polskiego wątku afery Epsteina

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał w oficjalnym komunikacie, prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 Prokuratury Krajowej podjął decyzję o formalnym rozpoczęciu postępowania. Jak zdradził, Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie o czyn z art. 189a § 1 kodeksu karnego, czyli handel ludźmi. Decyzja ta jest następstwem analizy materiałów, które spłynęły do Polski po tym, jak na początku 2025 roku amerykański wymiar sprawiedliwości ujawnił miliony stron dokumentów z akt sprawy Jeffreya Epsteina.

Już w lutym Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał specjalny zespół śledczy, którego zadaniem była wstępna weryfikacja informacji pod kątem ewentualnych powiązań z Polską. Zebrane do tej pory dowody wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi na dużą skalę.

Mechanizm werbowania ofiar. Na czym miał polegać proceder?

Zgodnie z komunikatem prokuratury, śledztwo obejmuje okres od 2009 do sierpnia 2019 roku i dotyczy działań prowadzonych zarówno na terytorium Polski, jak i innych państw. Główny zarzut koncentruje się na zorganizowanym procederze werbowania kobiet. Mechanizm miał polegać na wyszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktu z „bliżej nieustalonymi osobami pełnoletnimi oraz małoletnimi płci żeńskiej, w tym obywatelkami polskimi”.

Kluczowym elementem przestępstwa było wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą. Obietnice atrakcyjnej pracy, kariery w modelingu czy innych intratnych zajęć miały być jedynie przykrywką. W rzeczywistości, po zorganizowaniu transportu poza granice Polski, kobiety miały być przekazywane innym osobom w celu seksualnego wykorzystania.

Międzynarodowa współpraca i kolejne kroki prokuratury

Wszczęcie śledztwa otwiera prokuratorom drogę do przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, w tym przesłuchiwania świadków i gromadzenia materiałów, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Rzecznik Przemysław Nowak podkreślił, że jest to kluczowy moment dla wyjaśnienia sprawy. Jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji procesowych będzie intensyfikacja współpracy międzynarodowej. Prokuratura zapowiedziała, że niezwłocznie skieruje do dwóch państw europejskich wnioski o przekazanie kluczowych informacji i dowodów. Narzędziem, które ma to umożliwić, będzie Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END). Pozwala on na znacznie sprawniejszą wymianę materiałów dowodowych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, co może znacząco przyspieszyć bieg śledztwa.

Prokuratura Krajowa zdaje sobie sprawę, że kluczem do pełnego wyjaśnienia sprawy i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności są zeznania ofiar. Wiele kobiet, które mogły paść ofiarą procederu, może do dziś obawiać się zgłoszenia na policję z powodu wstydu, strachu lub traumy. Dlatego Zespół Śledczy nr 5 wystosował bezpośredni apel do wszystkich osób, które czują się pokrzywdzone w tej sprawie. Uruchomiono specjalny, dedykowany adres e-mail, który ma zapewnić dyskrecję i bezpieczeństwo kontaktu.

Osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się bezpośrednio do Zespołu pod adresem: [email protected].

