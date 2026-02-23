Mocny wpis Donalda Tuska po ujawnieniu akt Epsteina. „Zbrodnia przeciwko ludzkości”

Donald Tusk mocno skomentował sprawę Jeffreya Epsteina, nazywając pedofilię „zbrodnią przeciwko ludzkości”.

Premier podkreśla brak kompromisów i żąda surowych kar więzienia dla wszystkich zamieszanych, niezależnie od ich pozycji.

Jego wpis w języku angielskim to sygnał do międzynarodowej opinii publicznej. Sprawdź, co dokładnie powiedział!

Sprawa Epsteina. Tło głośnego wpisu Tuska

Wpis premiera Donalda Tuska pojawił się w momencie, gdy światowe media żyją publikacją kolejnych dokumentów w sprawie Jeffreya Epsteina, amerykańskiego finansisty, który przez lata prowadził siatkę pedofilską, wykorzystując swoje wpływy i bogactwo. Na jego "wyspie" i w innych posiadłościach dochodziło do przestępstw seksualnych na masową skalę, w które zamieszane miały być znane osoby ze świata polityki, biznesu i rozrywki. Ujawniane listy nazwisk budzą ogromne emocje i pokazują skalę zepsucia wśród elit.

Tusk nie pozostawia złudzeń. „Zbrodnia przeciwko ludzkości”

Właśnie w tym kontekście należy odczytywać wpis szefa polskiego rządu. Donald Tusk, używając języka angielskiego, by dotrzeć do międzynarodowej opinii publicznej, napisał w serwisie X (dawniej Twitter):

„Pedophilia is a crime against humanity, especially on the scale of the Epstein case. Those involved - whoever they are - belong in prison. Hell in the longer run. There is no room for any compromise here.” W tłumaczeniu na język polski oznacza to: „Pedofilia to zbrodnia przeciwko ludzkości, szczególnie w skali sprawy Epsteina. Osoby w to zamieszane – kimkolwiek są – należą do więzienia. W dalszej perspektywie do piekła. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis”.

Mocny sygnał polityczny i moralny

Użycie tak kategorycznych sformułowań to świadomy zabieg. Premier wysyła jednoznaczny sygnał polityczny i moralny. Pokazuje, że w sprawach dotyczących krzywdy dzieci nie ma miejsca na relatywizowanie winy, układy czy taryfę ulgową ze względu na status społeczny czy majątkowy sprawców.

Wybór języka angielskiego podkreśla, że jest to głos jednego z liderów Unii Europejskiej w debacie o charakterze globalnym. To również jasna deklaracja wartości, jakimi ma kierować się jego rząd, bezwzględnej walki z przestępczością wymierzoną w najsłabszych.

