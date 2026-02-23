Pierwszy sondaż po rozłamie w Polsce 2050. Polityczny rozwód okazał się katastrofą

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-02-23 15:34

Polityczny „rozwód” w partii Polska 2050 przyniósł opłakane skutki dla obu powstałych frakcji. Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie pozostawia złudzeń, zarówno ugrupowanie pod wodzą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, jak i nowa formacja „Centrum” Pauliny Hennig-Kloski znalazły się głęboko pod progiem wyborczym. Jak ten kryzys w centrum wpłynął na resztę sceny politycznej i kto zyskuje na tym chaosie?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska

i

Autor: Marcin Gadomski / Super Express; ART SERVICE / Super Express
  • Rozłam w partii Polska 2050 doprowadził do katastrofalnych spadków poparcia dla obu frakcji.
  • Zarówno Polska 2050, jak i nowo powstałe „Centrum” znalazły się głęboko pod progiem wyborczym.
  • Sprawdź, które partie zyskują na kryzysie w centrum i jak wyglądają najnowsze notowania.

Polityczne trzęsienie ziemi w centrum. Wyniki sondażu są bezlitosne

W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami jednego z najgłośniejszych podziałów politycznych ostatnich lat. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą 14 posłów opuściła szeregi Polski 2050, tworząc nowy klub parlamentarny „Centrum”. W macierzystej formacji pozostało 15 parlamentarzystów. Pierwsze badanie opinii publicznej przeprowadzone po tym wydarzeniu pokazuje, że decyzja o rozłamie okazała się dla obu stron niezwykle kosztowna.

Zamiast wybrać jedną ze stron konfliktu, wyborcy wydają się zdezorientowani i zniechęceni nową sytuacją. Jak wynika z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, obie frakcje notują poparcie na granicy błędu statystycznego:

  • Polska 2050 (pod przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz) – 1,0% poparcia.
  • Centrum (inicjatywa Pauliny Hennig-Kloski) – 0,6% poparcia.

Łączny wynik obu ugrupowań (1,6%) jest zaledwie ułamkiem poparcia, jakim Polska 2050 cieszyła się jeszcze przed podziałem. Co więcej, konsekwencją wewnętrznej walki jest znaczący wzrost odsetka osób niezdecydowanych, który powiększył się aż o 4 punkty procentowe. Obecnie 8,0% Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos, co świadczy o rosnącym zagubieniu elektoratu centrowego.

Liderzy tracą, Konfederacja rośnie. Jak wygląda nowy układ sił?

Turbulencje w centrum sceny politycznej nie pozostały bez wpływu na notowania pozostałych partii. Choć na szczycie rankingu nie doszło do rewolucji, widoczne są pewne przetasowania. Co ciekawe, zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość notują niewielkie spadki, co sugeruje, że nie przejęły one elektoratu zdezorientowanego rozpadem Polski 2050.

Aktualne poparcie dla partii politycznych (luty 2026):

  • Koalicja Obywatelska – 30,7% (spadek o 1,8 p.p.)
  • Prawo i Sprawiedliwość – 21,5% (spadek o 1,2 p.p.)
  • Konfederacja – 13,2% (wzrost o 0,2 p.p.)
  • Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 10,0% (wzrost o 0,1 p.p.)
  • Lewica – 7,5%
  • PSL – 5,0% (na granicy progu wyborczego)
  • Partia Razem – 2,5%

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoki wynik formacji Grzegorza Brauna, która w sondażu występuje jako osobny byt i notuje aż 10% poparcia. Wskazuje to na dalszą konsolidację elektoratu skrajnie prawicowego. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica oraz balansujące na granicy progu Polskie Stronnictwo Ludowe.

Geneza rozłamu. Jak doszło do upadku projektu Szymona Hołowni?

Obecny kryzys ma swoje korzenie w wydarzeniach z jesieni 2025 roku. Wówczas to założyciel i dotychczasowy lider partii, Szymon Hołownia, ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko przewodniczącego. Decyzja ta zapoczątkowała wewnętrzną walkę o władzę i wpływy, która ostatecznie doprowadziła do pęknięcia. Proces wyboru nowego lidera, zamiast wzmocnić struktury, ujawnił głębokie podziały i różnice programowe.

Kulminacją konfliktu było ogłoszenie przez minister Hennig-Kloskę powołania nowego klubu „Centrum”. Choć obie frakcje zapewniły o utrzymaniu poparcia dla rządu Donalda Tuska, ich polityczna pozycja i siła negocjacyjna uległy drastycznemu osłabieniu.

Co dalej z centrum sceny politycznej? Analiza i prognozy

Wyniki pierwszego sondażu po rozłamie są dla obu stron alarmujące i stawiają je przed widmem politycznego niebytu. Utrata niemal całego elektoratu w tak krótkim czasie pokazuje, że wyborcy nie akceptują wewnętrznych wojen i personalnych konfliktów. Marka „Polska 2050” została poważnie nadszarpnięta, a nowo powstałe „Centrum” jest dla wyborców szyldem nierozpoznawalnym i pozbawionym wiarygodności.

Przed Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i Pauliną Hennig-Kloską stoi gigantyczne wyzwanie odbudowy zaufania od zera. Bez szybkiego i wyrazistego zdefiniowania swojej tożsamości oraz oferty programowej, obie formacje mogą na stałe zniknąć z politycznej mapy Polski. Pytanie, czy na gruzach projektu Szymona Hołowni jest jeszcze co budować, pozostaje otwarte. 

Poniżej galeria zdjęć: Tak Tusk przywitał Pełczyńską-Nałęcz. Uprzejmości? A gdzie tam! Wszystko się nagrało!

Polityka SE Google News
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Galeria zdjęć 11
Politycy od Kuchni - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Sonda
Co było największym błędem po rozłamie Polski 2050?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ