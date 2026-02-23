Zdumiewający wynik partii Brauna w najnowszym sondażu! Ile dostałaby mandatów?

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem, ale traci poparcie, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość. Umacnia się pozycja Konfederacji, a dodatkowo komitet Grzegorza Brauna uzyskuje wysokie poparcie.

Lewica ma słabsze wyniki, a PSL balansuje na progu wyborczym. Ugrupowania powstałe po podziale Trzeciej Drogi mają bardzo niskie poparcie.

Znacząco wzrosła liczba niezdecydowanych wyborców. Żadna ze stron sceny politycznej nie ma obecnie wystarczającego poparcia, aby samodzielnie rządzić, co wymagałoby skomplikowanych koalicji.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 30,7 proc. głosów, co stanowi spadek o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Prawo i Sprawiedliwość, zajmujące drugie miejsce, również odnotowało spadek poparcia o 1,2 punktu procentowego, uzyskując 21,5 proc. głosów.

Na trzecim miejscu umocniła się Konfederacja z wynikiem 13,2 proc. (wzrost o 0,2 punktu procentowego). Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, startująca jako osobny komitet, zdobywa aż 10 proc. głosów. Suma poparcia dla tych dwóch ugrupowań prawicowych wskazuje na rosnącą siłę tej strony sceny politycznej.

Lewa strona sceny politycznej oraz dotychczasowi koalicjanci rządu odnotowują słabsze wyniki. Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia (spadek o 0,5 punktu procentowego), a Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się na progu wyborczym z wynikiem 5 proc. (wzrost o 0,2 punktu procentowego). Poniżej progu wyborczego uplasowały się Partia Razem (2,5 proc.) oraz ugrupowania powstałe po podziale Trzeciej Drogi: Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (1 proc.) i Partia Centrum Pauliny Hennig-Kloski (0,6 proc.).

Znacząco wzrosła liczba osób niezdecydowanych – aż 8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddać głos, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe. To duża grupa wyborców, która może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów.

Podział mandatów

W 460-osobowym Sejmie Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 183 mandaty. W połączeniu z Lewicą (29 mandatów) oraz Polskim Stronnictwem Ludowym (13 mandatów) obecna koalicja rządząca dysponowałaby łącznie 225 głosami. To o sześć mandatów za mało, by uzyskać większość (231).

Opozycja w postaci Prawa i Sprawiedliwości (122 mandaty), Konfederacji (67 mandatów) oraz ugrupowania Grzegorza Brauna (46 mandatów) dysponowałaby łącznie 235 mandatami. Taki układ teoretycznie pozwalałby na przejęcie władzy, jednak wymagałby stworzenia koalicji o skomplikowanym charakterze politycznym.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Grzegorza Brauna:

10

Sonda Czy zgadzasz się z Andrzejem Rozenkiem, że partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana? Absolutnie nie, to populistyczne brednie Oczywiście, że tak! Im szybciej, tym lepiej Jest mi to zupełnie obojętne Nie mam zdania na ten temat