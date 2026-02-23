Ilu Polaków jest teraz w Meksyku? MSZ ujawnia: Liczba wzrosła

Wzrost liczby zarejestrowanych w systemie Odyseusz

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSZ, liczba Polaków przebywających w Meksyku, którzy zgłosili swój pobyt w oficjalnym systemie, zauważalnie wzrosła w ciągu ostatnich dni. Jeszcze w niedzielę w systemie Odyseusz zarejestrowanych było około 400 polskich obywateli, natomiast obecnie liczba ta wzrosła do 448 osób. Resort apeluje do wszystkich rodaków przebywających na miejscu o dopełnienie tego obowiązku, ponieważ rejestracja znacznie ułatwia nawiązanie kontaktu i udzielenie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Przyczyny chaosu: Śmierć barona narkotykowego

Nagłe pogorszenie bezpieczeństwa jest bezpośrednio związane z operacją wojskową przeprowadzoną w niedzielę o świcie w stanie Jalisco. Podczas akcji zginął Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako „El Mencho”, szef potężnego i brutalnego kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion). Po śmierci przestępcy, uznawanego za najbardziej poszukiwanego w kraju, w wielu regionach wybuchły zamieszki. Doszło do licznych aktów przemocy, w tym: blokad dróg, podpaleń samochodów, banków i sklepów, zmuszania kierowców przez uzbrojone grupy do opuszczania pojazdów.

Niebezpieczne regiony i utrudnienia w podróży

MSZ szczególnie odradza podróże do stanu Jalisco i okolic. Akty przemocy odnotowano w aglomeracji Guadalajary oraz w kurorcie Puerto Vallarta. Niepokojące sygnały płyną również z popularnego turystycznie stanu Quintana Roo – do incydentów i podpaleń dochodziło na drogach między Cancun a Meridą, a także w Playa del Carmen, Tulum i na wyspie Cozumel.

W odpowiedzi na kryzys, linie lotnicze takie jak United, Southwest, Alaska oraz Air Canada odwołały loty do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo. Choć lotniska w niedzielę wieczorem pracowały normalnie, sytuacja pozostaje napięta.

Apel MSZ i ostrzeżenie przed dezinformacją

Polska placówka w Meksyku na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i odradza wszelkie podróże do tego kraju, które nie są konieczne. Turystom przebywającym na miejscu zaleca się ścisłe stosowanie do komunikatów lokalnych władz. Jednocześnie pojawiają się ostrzeżenia przed dezinformacją i fałszywymi treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, które mogą podawać nieprawdziwe informacje o przejęciu lotnisk przez kartele.

