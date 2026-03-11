Bogucki dementuje plotki o wecie dla SAFE. Co prezydent powiedział generałom?

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stanowczo zdementował medialne doniesienia, jakoby prezydent miał poinformować generałów o planach zawetowania ustawy dotyczącej unijnego programu pożyczkowego SAFE. W programie „Graffiti” Polsat News podkreślił, że taka deklaracja nie padła podczas rozmów, a spekulacje mogły wynikać jedynie z „wrażenia” lub „odczucia” rozmówców głowy państwa.

  • Szef Kancelarii Prezydenta dementuje plotki o wecie prezydenta do ustawy SAFE po spotkaniu z generałami.
  • Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie poinformował generałów o zamiarze zawetowania unijnego programu pożyczkowego.
  • Mimo dementi, napięcie wokół finansowania armii rośnie. Sprawdź, co dalej z decyzją prezydenta.

Bogucki w Polsat News: „Na pewno takiej informacji nie było”

W odpowiedzi na narastające w mediach spekulacje, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, był gościem programu „Graffiti” w Polsat News, gdzie jednoznacznie odniósł się do sprawy. Pytany przez Grzegorza Kępkę o to, czy prezydent przekazał generałom, w tym Szefowi Sztabu Generalnego gen. Wiesławowi Kukule, informację o zamiarze zawetowania ustawy SAFE, kategorycznie zaprzeczył.

„Ja rozmawiałem wczoraj z panem prezydentem, zanim pan generał Kukuła wszedł do pana prezydenta, rozmawiałem także z panem generałem Kukułą. [...] Na pewno takiej informacji nie było [o wecie do ustawy ws. SAFE]” – powiedział Zbigniew Bogucki

Podkreślił, że rozmowy merytoryczne toczyły się bezpośrednio między głową państwa a dowódcami wojskowymi, jednak on sam ma wiedzę, która pozwala mu na wykluczenie takiego scenariusza.

Skąd wzięły się spekulacje? „Wrażenie” a nie prezydencka deklaracja

Szef Kancelarii Prezydenta zasugerował, że źródłem medialnych doniesień mogła być nadinterpretacja rozmowy, a nie konkretna deklaracja ze strony prezydenta. Według Boguckiego, żaden z generałów nie potwierdził publicznie, że usłyszał o wecie wprost od głowy państwa. To kluczowy element narracji Pałacu Prezydenckiego, który ma na celu uspokojenie sytuacji i zdementowanie plotek.

„Krótko mówiąc, to mogło być jakieś wrażenie, to mogło być odczucie. Przy czym tak jak mówię, to są jakby, rozumiem, znowu spekulacje medialne, bo żaden z generałów w ten sposób się nie wypowiedział przecież” – tłumaczył Bogucki.

Dodał również, że sam spędził z prezydentem kilka godzin na rozmowach dotyczących zarówno unijnego programu SAFE, jak i prezydenckiej alternatywy, czyli „polskiego SAFE 0%”, i jest pewien, że decyzja o wecie nie została zakomunikowana.

Spór o „polski SAFE 0 proc.”. Marszałek Sejmu stawia warunki prezydentowi

Dwie ścieżki finansowania armii – tło politycznego napięcia

Całe zamieszanie jest elementem szerszego sporu politycznego o sposób finansowania modernizacji polskiej armii. Na stole leżą obecnie dwie, konkurencyjne wobec siebie propozycje, które dzielą scenę polityczną.

  • Unijny program SAFE: To propozycja wspierana przez rząd, oferująca Polsce dostęp do ogromnych środków w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet 185 mld zł) na inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Czas na akceptację tego rozwiązania przez Polskę jest ograniczony, a decyzja leży w rękach prezydenta.
  • Prezydencki „polski SAFE 0%”: To autorski projekt prezydenta Karola Nawrockiego, który trafił już do Sejmu. Zakłada on stworzenie krajowego funduszu oferującego polskim firmom zbrojeniowym całkowicie darmowe pożyczki. Inicjatywa ta spotkała się z chłodną reakcją marszałka Sejmu, który zapowiedział wnikliwą analizę jej „racjonalności” i uzależnił tempo prac od decyzji prezydenta w sprawie funduszy unijnych. 

