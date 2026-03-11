Bogucki dementuje plotki o wecie dla SAFE. Co prezydent powiedział generałom?

- Szef Kancelarii Prezydenta dementuje plotki o wecie prezydenta do ustawy SAFE po spotkaniu z generałami.
- Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie poinformował generałów o zamiarze zawetowania unijnego programu pożyczkowego.
- Mimo dementi, napięcie wokół finansowania armii rośnie. Sprawdź, co dalej z decyzją prezydenta.
Bogucki w Polsat News: „Na pewno takiej informacji nie było”
W odpowiedzi na narastające w mediach spekulacje, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, był gościem programu „Graffiti” w Polsat News, gdzie jednoznacznie odniósł się do sprawy. Pytany przez Grzegorza Kępkę o to, czy prezydent przekazał generałom, w tym Szefowi Sztabu Generalnego gen. Wiesławowi Kukule, informację o zamiarze zawetowania ustawy SAFE, kategorycznie zaprzeczył.
„Ja rozmawiałem wczoraj z panem prezydentem, zanim pan generał Kukuła wszedł do pana prezydenta, rozmawiałem także z panem generałem Kukułą. [...] Na pewno takiej informacji nie było [o wecie do ustawy ws. SAFE]” – powiedział Zbigniew Bogucki
Podkreślił, że rozmowy merytoryczne toczyły się bezpośrednio między głową państwa a dowódcami wojskowymi, jednak on sam ma wiedzę, która pozwala mu na wykluczenie takiego scenariusza.
Skąd wzięły się spekulacje? „Wrażenie” a nie prezydencka deklaracja
Szef Kancelarii Prezydenta zasugerował, że źródłem medialnych doniesień mogła być nadinterpretacja rozmowy, a nie konkretna deklaracja ze strony prezydenta. Według Boguckiego, żaden z generałów nie potwierdził publicznie, że usłyszał o wecie wprost od głowy państwa. To kluczowy element narracji Pałacu Prezydenckiego, który ma na celu uspokojenie sytuacji i zdementowanie plotek.
„Krótko mówiąc, to mogło być jakieś wrażenie, to mogło być odczucie. Przy czym tak jak mówię, to są jakby, rozumiem, znowu spekulacje medialne, bo żaden z generałów w ten sposób się nie wypowiedział przecież” – tłumaczył Bogucki.
Dodał również, że sam spędził z prezydentem kilka godzin na rozmowach dotyczących zarówno unijnego programu SAFE, jak i prezydenckiej alternatywy, czyli „polskiego SAFE 0%”, i jest pewien, że decyzja o wecie nie została zakomunikowana.
Spór o „polski SAFE 0 proc.”. Marszałek Sejmu stawia warunki prezydentowi
Dwie ścieżki finansowania armii – tło politycznego napięcia
Całe zamieszanie jest elementem szerszego sporu politycznego o sposób finansowania modernizacji polskiej armii. Na stole leżą obecnie dwie, konkurencyjne wobec siebie propozycje, które dzielą scenę polityczną.
- Unijny program SAFE: To propozycja wspierana przez rząd, oferująca Polsce dostęp do ogromnych środków w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet 185 mld zł) na inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Czas na akceptację tego rozwiązania przez Polskę jest ograniczony, a decyzja leży w rękach prezydenta.
- Prezydencki „polski SAFE 0%”: To autorski projekt prezydenta Karola Nawrockiego, który trafił już do Sejmu. Zakłada on stworzenie krajowego funduszu oferującego polskim firmom zbrojeniowym całkowicie darmowe pożyczki. Inicjatywa ta spotkała się z chłodną reakcją marszałka Sejmu, który zapowiedział wnikliwą analizę jej „racjonalności” i uzależnił tempo prac od decyzji prezydenta w sprawie funduszy unijnych.
