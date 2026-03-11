Rafał Trzaskowski gościł w środowy poranek (11 marca 2026 roku) w TOK FM.

Prezydent Warszawy mówił m.in. o swoich planach na przyszłość.

Trzaskowski dał się również namówić na tzw. "gdybanie".

Wskazał, ile on jako prezydent Polski zawetowałby ustaw rządu Tuska.

Weta Trzaskowskiego

1 czerwca ubiegłego roku przez ok. 2 godziny Rafał Trzaskowski cieszył się ze zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Ostatecznie zwycięzcą tychże został jego rywal, Karol Nawrocki. Teraz prezydent stolicy dostał pytanie, czy jest jakaś ustawa rządu Donalda Tuska, pod którą odmówiłby podpisu, gdyby został prezydentem. - Na razie nie widzę takich rozwiązań, które trzeba by było wetować. Natomiast na pewno by się to zdarzyło, gdyby... – odpowiedział. Dopytywany o ustawy, które dotychczas przyjął rząd, zasugerował, że podpisałby wszystkie, także tę wdrażającą SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia.

Zobacz: Oficjalnie! Rusza śledztwo prokuratury! Chodzi o bulwersujący, polski wątek "afery Epsteina"

Zapytany o prezydenturę Karola Nawrockiego, Trzaskowski stwierdził, że "na pewno nie można odmówić mu determinacji i tego, że jest zwierzęciem politycznym, w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta". Później jednak przestało być już miło. - Natomiast mnie jako obywatela martwi to, że agenda prezydenta Nawrockiego jest jedna – utrudnić rządzenie rządowi Donalda Tuska. Nic innego go nie interesuje. Wetowanie jest jego nawykiem. Wetuje właściwie prawie wszystko co się da zawetować – przekonywał.

Następnie dodał:

– A jeżeli pod znakiem zapytania stawia największy program modernizacji polskiej armii (...) i chce odrzucić prawie 200 mld zł tylko i wyłącznie po to, żeby utrudnić rządzenie Tuskowi, to jakże można pozytywnie oceniać tego typu motywacje?

Nagranie Nawrockiego

Najwyraźniej do Trzaskowskiego nie dotarło poniedziałkowe nagranie Nawrockiego, w którym poinformował, że podpisał 10 projektów ustaw. Prezydent odrzucił również zarzuty jakoby celowo wetowaniem niszczył prace rządu i przytoczył statystyki ustaw zatwierdzonych do zawetowanych.

Sprawdź: Ta suknia to hit! Marta Nawrocka zachwyca podczas spotkań z królem. Inspiruje się księżną Kate?

- Dzisiejsze decyzje oznaczają również, że łącznie podpisałem już 167 ustaw. Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez Prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami - mówił Nawrocki.

- Co znamienne – wśród wszystkich 194 ustaw, które zostały mi przedłożone, zabrakło tych, które realizowałyby najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej. Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane „100 konkretów” czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące: wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci - dodawał.

Galeria poniżej: Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski na uroczystej gali po Konkursie Chopinowskim

21

Sonda Czy żałujesz, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie 2025? Tak Nie Jest mi to obojętne