Co za zmiana! Przemysław Czarnek zajął miejsce Terleckiego u boku prezesa PiS

Przemysław Czarnek zajął miejsce obok Jarosława Kaczyńskiego, dotychczas zajmowane przez Ryszarda Terleckiego.

Zmiana ta wywołała liczne komentarze i spekulacje w mediach, sugerujące możliwe zmiany w hierarchii partii.

Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem zmiany jest niedawne wskazanie Przemysława Czarnka przez Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata PiS na urząd premiera po przyszłych wyborach.

W środę 11 marca rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Uwagę obserwatorów przykuł fakt, że w pierwszym rzędzie, po prawej stronie Jarosława Kaczyńskiego, zasiadł Przemysław Czarnek. Zmiana ta była o tyle zaskakująca, że tradycyjnie miejsce to zajmował były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Nowe ustawienie miejsc szybko zauważono w mediach społecznościowych, gdzie wywołało ono liczne komentarze. Na profilu "Szkła Kontaktowego" TVN24 pojawił się ironiczny wpis.

- A kto to podsiadł Ryszarda Terleckiego? Były wicemarszałek Sejmu nie będzie już siedział obok Prezesa? - czytamy.

Tego typu reakcje sugerują, że zmiana ta jest interpretowana jako sygnał o możliwych zmianach w hierarchii partii.

Kandydatura na premiera

Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem roszady jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, którą ogłosił podczas sobotniej konwencji PiS. Prezes partii wskazał wówczas Przemysława Czarnka jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera po przyszłych wyborach parlamentarnych.

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński podkreślił konieczność stworzenia "bardzo dobrego" rządu, który będzie miał "dobrą, patriotyczną wolę" oraz "umiejętność i możliwość działania w jednym kierunku: kierunku wielkiej naprawy Rzeczypospolitej". Dodał również, że należy "raz na zawsze skończyć z tym wszystkim, co ktoś (...) nazwał partyjną ojkofobią, czyli niechęcią do własnej ojczyzny".

Prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, Kaczyński wyraził przekonanie, że jest on odpowiednią osobą do pełnienia tej funkcji w obecnej sytuacji. Stwierdził: "W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek".

Zmiana miejsca w Sejmie, choć pozornie drobna, nabiera w tym kontekście symbolicznego znaczenia, wskazując na wzmocnienie pozycji Przemysława Czarnka w partii i jego rosnącą rolę w przyszłych planach politycznych PiS.

