Prof. Antoni Dudek: "Za Tuska, czy Kaczyńskiego nie dojdzie do kompromisu"

Prof. Antoni Dudek: pod rządami Tuska, czy Kaczyńskiego dojdzie do kompromisu konstytucyjnego

W programie publicystycznym Super Expressu "Dudek o polityce" tradycyjnie Artur Jarząbek rozmawiał z prof. Antonim Dudkiem. Odcinek zaczął się od tradycyjnego pytania od widza który spytał co by się stało w polskiej polityce, gdyby Donald Tusk i Jarosław Kaczyński mieliby ustąpić ze stanowisk liderów swoich partii.

- Pytanie jest fundamentalnie ważne, choć buduje historię alternatywną, bo wiemy doskonale, że żaden z tych panów starszych [Tusk i Kaczyński - dop. red.] nie znikną z polskiej polityki. Ale prędzej czy później znikną. Wielu sobie zadaje pytanie jak będzie wyglądać kryzys sukcesyjny po odejściu Tuska i Kaczyńskiego. Powiem tak - nie ma żadnego cudownego sposobu na naprawę sytuacji politycznej w Polsce - powiedział Dudek.

Następnie profesor podkreślił, że nie musiałoby dojść do politycznego chaosu, a mogłoby dojść do kompromisu w kwestii sądu konstytucyjnego. Zdaniem Antoniego Dudka byłaby to szansa na odbudowę instytucji państwa, które zaakceptują obie strony.

- Nie wierzę, że pod rządami Tuska, czy Kaczyńskiego dojdzie do kompromisu konstytucyjnego, który oni wspólnymi siłami zdemolowali. Bo to jest ich indywidualna odpowiedzialność - powiedział prof. Dudek.

Prof. Dudek komentuje interwencję USA w Wenezueli

Antoni Dudek ocenił, że główną motywacją dla USA w porwaniu Nicolasa Maduro były ogromne złoża ropy naftowej w Wenezueli. Jak dodał profesor, nie jest to nic nowego w historii, bo od doktryny Monroe USA cały czas rości sobie prawo do interwencji jeśli coś zagraża im interesom. Jako podobne przykłady podał przykład choćby porwania dyktatora Panamy Manuela Noriegi w 1989 roku.

- Prawo międzynarodowe, tak samo jak prawo krajowe działa tak długo, jak ktoś zamierza go pilnować. Jeśli ktoś uważa, że prawo międzynarodowe obowiązuje zawsze małych graczy, a duży może więcej, tak w istocie jest - powiedział Dudek.

Profesor Dudek powiedział, że interesujący jest dalszy rozwój sytuacji - kto będzie chciał przejąć władzę w Wenezueli. Jego zdaniem rekonstrukcja wenezuelskiego przemysłu naftowego może być trudna ze względu na działalność grup przestępczych - i może się okazać "kolejnym Irakiem". Zdaniem Dudka na razie minęło za mało czasu aby to prognozować.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka, aby poznać szerszy komentarz dotyczący sytuacji Wenezueli, a także umowy Unii Europejskiej z Mercosur i potencjalnej roli Konfederacji w nowym rządzie.

