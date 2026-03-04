Konfederacje prześcigają PiS. Te wyniki zniszczą środę Kaczyńskiemu. Tusk też nie będzie zadowolony!

Mówi się potocznie, że środa, to taka "mała sobota". Dzisiejszy nastrój Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska pewnie jednak będzie dość parszywy, zważywszy na opublikowane z samego rana wyniki najnowszego sondażu poparcia partyjnego, przygotowanego przez IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita". Prawo i Sprawiedliwość zanotowało w nim kolejny spadek, podczas gdy zarówno partie Sławomira Mentzena, jak i Grzegorza Brauna, zyskują. Mało tego! Ugrupowanie prezesa ma niższe poparcie niż obie Konfederacje razem wzięte! Również premier, pomimo zwycięstwa w badaniu, ma duże powody do niepokoju.

Najnowszy sondaż IBRiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska. Jednak jej przewaga topnieje. Zgodnie z badaniem pracowni IBRiS, ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na 30,1% głosów. Jest to spadek o 1,3 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z poprzedniego miesiąca. Stracili również najwięksi rywale obecnej władzy. Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddałoby 22,1% respondentów, co oznacza spadek o 1,2 p.p. To jeden z niższych wyników partii Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich miesiącach.
Na spadkach dwóch gigantów polskiej sceny politycznej wyraźnie korzystają ugrupowania prawicowe. Największym wygranym sondażu jest Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 13,8% ankietowanych. To wzrost o 1,2 p.p., potwierdzający stabilny trend wzrostowy tego ugrupowania. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej również zyskuje i może liczyć na 9,2% poparcia (wzrost o 0,2 p.p.).Szczegółowe wyniki poparcia dla partii politycznych prezentują się następująco:Koalicja Obywatelska – 30,1% (-1,3 p.p.)Prawo i Sprawiedliwość – 22,1% (-1,2 p.p.)Konfederacja – 13,8% (+1,2 p.p.)Konfederacja Korony Polskiej (partia G. Brauna) – 9,2% (+0,2 p.p.)Lewica – 6,8% (-1,3 p.p.)

Kto znalazłby się poza Sejmem? Trudna sytuacja koalicjantów

Oprócz wymienionych ugrupowań, próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Lewica, uzyskując 6,8% głosów. To jednak również wynik gorszy niż miesiąc temu, o 1,3 p.p., co może budzić niepokój w szeregach tej formacji. Poniżej progu wyborczego znalazły się partie, które tworzą obecnie rządową większość. Najbliżej wejścia do Sejmu jest Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,2%. Całkowitą klęskę poniosłyby natomiast partia Razem (3,4%) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni, która w najnowszym badaniu uzyskała zaledwie 1,5% poparcia.
Warto również zaznaczyć, że wciąż spora grupa wyborców jest niezdecydowana. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 8,9% respondentów. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 60,7%.

Przeliczenie na mandaty

Najbardziej niepokojące dla obecnej władzy są jednak symulacje podziału mandatów w Sejmie, których na podstawie sondażu dokonał dr hab. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynika z nich, że obecna koalicja rządowa straciłaby większość parlamentarną.Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 186 mandatów, a Lewica na 26. Łącznie daje to 212 posłów, co jest liczbą niewystarczającą do samodzielnego rządzenia (większość to 231).
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja po prawej stronie sceny politycznej. Potencjalna koalicja złożona z Prawa i Sprawiedliwości (131 mandatów), Konfederacji (74 mandaty) oraz partii Grzegorza Brauna (43 mandaty) dysponowałaby łącznie aż 248 miejscami w Sejmie. Taki sojusz miałby stabilną większość i mógłby bez problemu sformować nowy rząd.
Sondaż został przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita” w dniach 27-28 maja 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1073 dorosłych osób.
