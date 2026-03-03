Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega! Odradzają podróże do kolejnych krajów

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-03 8:42

W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało szereg ostrzeżeń dla obywateli planujących podróże w ten region, a także dla tych, którzy już tam przebywają. Dotychczas bezpieczny Oman znalazł się na liście krajów, do których MSZ odradza wszelkie podróże. Podobne zalecenia dotyczą Cypru, gdzie istnieje ryzyko nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej.

Lotnisko

i

Autor: Tomasz Golla/Super Express
  • MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu, podnosząc poziom zagrożenia do czwartego, ze względu na trwającą operację militarną na Bliskim Wschodzie i zamknięcie przestrzeni powietrznej.
  • Istnieje ryzyko nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Cyprem, dlatego MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności planując podróż na wyspę.
  • MSZ przypomina o konieczności rejestracji w systemie Odyseusz, uruchamia dodatkową infolinię i zaleca monitorowanie komunikatów lokalnych władz oraz ambasad RP w regionie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem profilu "Polak za granicą" na platformie X, przypomniało o trwającej operacji militarnej na Bliskim Wschodiu, która skutkuje zamknięciem przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu. W konsekwencji Oman, uznawany dotychczas za bezpieczne miejsce dla Polaków, otrzymał czwarty poziom zagrożenia, a MSZ zaleca całkowite unikanie podróży do tego kraju.

- Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta - ogłoszono.

Dla Polaków przebywających w Omanie lub potrzebujących pomocy konsularnej, MSZ udostępniło kontakt do polskiego konsula w Rijadzie.

MSZ zaapelowało również o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podróży na Cypr. Resort podkreśla, że "nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą". W związku z tym podano dane kontaktowe do polskiego konsula w Nikozji.

Apel do Polaków na Bliskim Wschodzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie przypomniało o konieczności rejestracji podróży w systemie Odyseusz. System ten umożliwia służbom konsularnym udzielenie niezbędnych informacji i pomocy polskim obywatelom w sytuacjach nadzwyczajnych za granicą. W związku z sytuacją, uruchomiono również dodatkową infolinię dla Polaków przebywających w regionie. Warto zaznaczyć, że choć Czechy zapowiedziały ewakuację swoich obywateli z Omanu, polskie MSZ na bieżąco monitoruje sytuację, ale nie planuje wysyłania samolotów po obywateli przebywających w regionie.

Polska ambasada w Dubaju ma "długi weekend"? Szłapka: słyszałem o takich przypadkach

Zalecenia ambasad w Kuwejcie i Jordanii

Polskie placówki dyplomatyczne w regionie również wydały szczegółowe komunikaty i zalecenia dla obywateli. Ambasada RP w Kuwejcie zaapelowała o bieżące monitorowanie komunikatów lokalnych władz i ścisłe przestrzeganie zaleceń. Wśród nich znalazły się: unikanie przebywania w rejonach obiektów wojskowych i innych miejsc o znaczeniu strategicznym. Rekomenduje się również ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, w tym rezygnację z żeglowania, udziału w campingach, uroczystościach czy zgromadzeniach publicznych. Obywatele proszeni są, aby nie nagrywać zdarzeń, nie zbliżać się do miejsc incydentów czy szczątków zestrzelonych dronów lub rakiet. Zaleca się także utrzymywanie telefonu w pełni naładowanego oraz stały kontakt z rodziną i bliskimi. W przypadku otrzymania polecenia schronienia się należy pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu bądź wyznaczonego schronu.

Dodatkowo, polska ambasada w Jordanii poinformowała, że przestrzeń powietrzna nad tym krajem będzie codziennie zamykana w godzinach od 18:00 do 9:00, a decyzja ta obowiązuje do odwołania. Placówka apeluje o regularne sprawdzanie komunikatów władz lokalnych, przewoźników oraz właściwych urzędów.

W naszej galerii zobaczysz, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie:

https://cms.grupazprmedia.pl/zpr_galleries_domain/1297180/
Galeria zdjęć 77
Sonda
Czy popierasz amerykańsko-izraelski atak na Iran?
Risercz | 2026 03 02
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
BLISKI WSCHÓD