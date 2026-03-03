Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega! Odradzają podróże do kolejnych krajów

MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu, podnosząc poziom zagrożenia do czwartego, ze względu na trwającą operację militarną na Bliskim Wschodzie i zamknięcie przestrzeni powietrznej.

Istnieje ryzyko nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Cyprem, dlatego MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności planując podróż na wyspę.

MSZ przypomina o konieczności rejestracji w systemie Odyseusz, uruchamia dodatkową infolinię i zaleca monitorowanie komunikatów lokalnych władz oraz ambasad RP w regionie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem profilu "Polak za granicą" na platformie X, przypomniało o trwającej operacji militarnej na Bliskim Wschodiu, która skutkuje zamknięciem przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu. W konsekwencji Oman, uznawany dotychczas za bezpieczne miejsce dla Polaków, otrzymał czwarty poziom zagrożenia, a MSZ zaleca całkowite unikanie podróży do tego kraju.

- Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta - ogłoszono.

Dla Polaków przebywających w Omanie lub potrzebujących pomocy konsularnej, MSZ udostępniło kontakt do polskiego konsula w Rijadzie.

MSZ zaapelowało również o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podróży na Cypr. Resort podkreśla, że "nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą". W związku z tym podano dane kontaktowe do polskiego konsula w Nikozji.

Apel do Polaków na Bliskim Wschodzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie przypomniało o konieczności rejestracji podróży w systemie Odyseusz. System ten umożliwia służbom konsularnym udzielenie niezbędnych informacji i pomocy polskim obywatelom w sytuacjach nadzwyczajnych za granicą. W związku z sytuacją, uruchomiono również dodatkową infolinię dla Polaków przebywających w regionie. Warto zaznaczyć, że choć Czechy zapowiedziały ewakuację swoich obywateli z Omanu, polskie MSZ na bieżąco monitoruje sytuację, ale nie planuje wysyłania samolotów po obywateli przebywających w regionie.

Zalecenia ambasad w Kuwejcie i Jordanii

Polskie placówki dyplomatyczne w regionie również wydały szczegółowe komunikaty i zalecenia dla obywateli. Ambasada RP w Kuwejcie zaapelowała o bieżące monitorowanie komunikatów lokalnych władz i ścisłe przestrzeganie zaleceń. Wśród nich znalazły się: unikanie przebywania w rejonach obiektów wojskowych i innych miejsc o znaczeniu strategicznym. Rekomenduje się również ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, w tym rezygnację z żeglowania, udziału w campingach, uroczystościach czy zgromadzeniach publicznych. Obywatele proszeni są, aby nie nagrywać zdarzeń, nie zbliżać się do miejsc incydentów czy szczątków zestrzelonych dronów lub rakiet. Zaleca się także utrzymywanie telefonu w pełni naładowanego oraz stały kontakt z rodziną i bliskimi. W przypadku otrzymania polecenia schronienia się należy pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu bądź wyznaczonego schronu.

Dodatkowo, polska ambasada w Jordanii poinformowała, że przestrzeń powietrzna nad tym krajem będzie codziennie zamykana w godzinach od 18:00 do 9:00, a decyzja ta obowiązuje do odwołania. Placówka apeluje o regularne sprawdzanie komunikatów władz lokalnych, przewoźników oraz właściwych urzędów.

