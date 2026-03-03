Melania Trump zadebiutowała w nowej roli. Dała jasny sygnał swoim strojem

Wystąpienie Melanii Trump w Radzie Bezpieczeństwa

Stany Zjednoczone objęły przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co pozwoliło małżonce prezydenta sprawdzić się w roli przewodniczącej obrad. W swoim wystąpieniu Melania Trump skoncentrowała się na konieczności budowania pokoju oraz odpowiedzialności liderów za los dzieci. Żona Trumpa zwróciła się bezpośrednio do ofiar konfliktów zbrojnych, życząc im szybkiego zakończenia walk. Jednocześnie podkreśliła, że działania podejmowane przez Radę mają fundamentalne znaczenie dla świata.

Wasza misja zapobiegania konfliktom zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, musi być realizowana bezstronnie i nigdy nie powinna być traktowana lekko. Pokój nie musi być kruchą wartością – zaznaczyła pierwsza dama USA w czasie swojego wystąpienia.

Kluczowym elementem przemówienia stała się oświata, którą prelegentka określiła mianem fundamentu stabilizacji. Melania Trump przypomniała słowa: „Edukacja jest powszechnie uznawana za podstawowe prawo człowieka”. Zwróciła uwagę, że brak dostępu do szkolnictwa marnuje potencjał całych narodów, a „koszty tego zaniedbania są w pełni realne”. Według niej społeczeństwo, które traktuje naukę jako świętość, zabezpiecza własną przyszłość, a dzieci wychowane w kulturze wiedzy potrafią wykazać się empatią i współpracować mimo różnic.

Melania Trump o sztucznej inteligencji

Żona Donalda Trumpa poruszyła również wątek nowoczesnych technologii w kontekście zdobywania wiedzy. Zauważyła, że sztuczna inteligencja udostępnia wiedzę, która niegdyś była zamknięta w uniwersyteckich bibliotekach. Jej zdaniem obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest zapewnienie dostępu do internetu i narzędzi cyfrowych również w najbardziej odizolowanych regionach.

Stonowana stylizacja pierwszej damy USA, jako jasny sygnał

Podczas wizyty w ONZ żona prezydenta postawiła na skromność, wybierając prosty, szary kostium i delikatny makijaż. Tym samym dała jasny sygnał, że to nie jej postać jest najważniejsza i nie ona ma skupiać całą uwagę, ale to, co jest poruszane w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Melania Trump od lat angażuje się w pomoc najmłodszym, inicjując w 2018 roku program „Be Best”, który dotyczył zdrowia psychicznego i cyberbezpieczeństwa. W kolejnych latach wspierała młodzież opuszczającą pieczę zastępczą. W ramach inicjatywy „Fostering the Future” promowała edukację zawodową oraz partnerstwo na rzecz wyrównywania szans.

