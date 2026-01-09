Do polskiego MSZ przybył ambasador Węgier. W końcu dowiemy się komu udzielono azylu?

Polskie MSZ wyraża sprzeciw wobec Węgier w związku z udzieleniem azylu polskim obywatelom.

Ambasador Węgier wezwany do MSZ w celu wyjaśnienia sytuacji.

Węgry udzieliły azylu łącznie trzem obywatelom Polski, w tym Romanowskiemu.

Oficjalnie nie wiadomo kim są pozostali azylanci

Ambasador Węgier w siedzibie polskiego MSZ. Nie podał komu udzielono azylu

Maciej Wewiór, rzecznik MSZ, poinformował Polską Agencję Prasową (PAP) o wizycie ambasadora Węgier w resorcie w piątek po południu. Celem spotkania było wyrażenie sprzeciwu wobec działań i wypowiedzi przedstawicieli węgierskich władz. Zdaniem polskiego rządu, działania te są niezgodne z zasadami współpracy obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Rzecznik dodał, że Polska nadal oczekuje odpowiedzi od strony węgierskiej, kto konkretnie został objęty azylem.

Portal śledczy VSquare ujawnił, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia węgierskie przedstawicielstwo przy UE poinformowało państwa członkowskie o udzieleniu azylu dwóm obywatelom Polski. Informacja ta nie zawierała jednak nazwisk osób objętych azylem.

W grudniu 2024 roku azyl na Węgrzech otrzymał Marcin Romanowski

Rzecznik MSZ przypomniał, że w grudniu 2024 roku, po udzieleniu azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu, podjęto decyzję o odwołaniu ambasadora RP w Budapeszcie.

- Przypomnieliśmy panu ambasadorowi także, że po udzieleniu azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu, MSZ podjęło decyzję o odwołaniu ambasadora RP w Budapeszcie. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem" - dodał Wewiór.

W grudniu 2024 roku Radosław Sikorski, ówczesny szef MSZ, wezwał polskiego ambasadora na Węgrzech na "bezterminowe konsultacje w Warszawie". Była to reakcja na azyl dla Romanaowskiego, posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Sebastian Kęciek zakończył swoją misję jako ambasador RP na Węgrzech 15 lipca ubiegłego roku. Obecnie Polska jest reprezentowana w tym kraju przez dyplomatę w randze charge d'affaires.

Władze Węgier milczą w sprawie azylantów

Węgierskie władze nie ujawniają nazwisk osób, którym udzielono azylu. Kancelaria premiera Viktora Orbana, ministerstwo spraw zagranicznych i resort sprawiedliwości nie odpowiedziały na prośbę VSquare o komentarz. Wiadomo, że liczba Polaków z azylem na Węgrzech wzrosła do trzech.

Marcin Romanowski, który otrzymał azyl na Węgrzech w grudniu 2024 roku, jest podejrzany o popełnienie 19 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) na wniosek prokuratury.

ZIOBRO BĘDZIE NIEWINNY? PROF. DUDEK ZASKAKUJE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.